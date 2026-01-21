【ＡＩ】快手可靈AI月活躍用戶突破1200萬，料去年收入達1.4億美元

據《晚點LatePost》報道，快手(01024)旗下視頻生成大模型可靈AI的月活躍用戶(MAU)在今年1月突破1200萬。



2025年，可靈全年收入預計將達到1.4億美元，遠超快手在2025年初定下的6000萬美元收入目標。作為對比，最近剛剛上市的大模型公司Minimax旗下同類型產品海螺AI在2025年1月-9月的收入為1746萬美元(統計期為前三季度)。



一位可靈人士透露，用戶數的快速攀升主要得益於產品在2025年底的連續迭代--12月起，可靈相繼發布了全球首個大一統多模態視頻模型可靈O1、具備「音畫同出」能力的可靈2.6模型，以及動作控制功能。其中，動作控制功能(Motion Control)成為2026年1月用戶繼續快速增長的關鍵。



*截至昨日App端付費用戶環比增350%*



2026年初，可靈位居巴西、俄羅斯、新加坡近40個國家和地區的iOS端繪圖和設計品類下載榜第一，並成為了韓國和俄羅斯市場iPhone上收入最高的圖形與設計類應用。



截至2026年1月20日，可靈的App端付費用戶規模環比增長了350%。從具體收入上來看，可靈AI在2025年12月單月收入超過2000萬美元；2026年1月尚未結束，但其1月的日均收入目前已比上個月日均高出約30%。

《經濟通通訊社21日專訊》