《打擊貪腐》建行原副行長章更生受賄逾4064萬及違規放貸，一審判囚18年

中國建設銀行股份有限公司原黨委委員、副行長章更生受賄、違法發放貸款案，今日在山東省淄博市中級人民法院一審公開宣判。法院對章更生以受賄罪判處有期徒刑十三年，並處罰金四百萬元（人民幣．下同），以違法發放貸款罪判處有期徒刑十年，並處罰金十萬元，決定執行有期徒刑十八年，並處罰金四百一十萬元；追繳在案的章更生受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



經審理查明：2006年至2019年9月，被告人章更生利用擔任中國建設銀行股份有限公司集團客戶部（營業部）總經理，中國建設銀行股份有限公司黨委委員、副行長等職務上的便利，為有關單位和個人在貸款授信、貸款審批、職務調整等方面謀取利益，非法收受上述單位和個人給予的財物共計折合4064萬餘元。2016年下半年至2017年4月，時任中國建設銀行股份有限公司黨委委員、副行長章更生在明知有關單位不符合貸款發放條件的情況下，違反國家規定，安排向相關單位發放巨額貸款，造成特別重大損失。



履歷顯示，章更生出生於1960年5月，1984年本科畢業於遼寧財經學院（現東北財經大學）基建財務與信用專業。1996年起，章更生在建行任職。2013年4月起，章更生出任建行副行長。擔任副行長期間，2013年5月至2018年7月，章更生兼任建信人壽董事長，至2020年12月卸任建設銀行執行董事、副行長。2024年11月，章更生被通報受查。

《經濟通通訊社21日專訊》