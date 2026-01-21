《Ａ股行情》滬綜指低開0.25%，習近平稱讓內需成為經濟發展主動力

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

官媒報道，國家主席習近平在省部級主要領導幹部專題研討班開班式上發表講話，稱中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，呼籲幹部善於把握其中一些關鍵因素如國際形勢、新一輪科技革命和產業變革等的新變化，在戰略上保持定力，不斷增強中國發展的確定性和可持續性。他強調要堅持以國內大循環為主體，努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。



滬深股市今早集體低開，滬綜指低開0.25%，報4103.53點，深成指低開0.38%，創業板指低開0.24%；盤初AI應用概念、房地產股跌幅靠前。



中美方面，正在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的國務院副總理何立峰，周二（20日）應約與美國財長貝森特舉行會談。貝森特會面向傳媒透露，中方已全面履行採購美國大豆的承諾，並形容中國稀土供應情況符合預期。美國貿易代表格里爾同日表示，在中美元首計劃中的4月會晤前夕，中美可能舉行新一輪貿易談判。



市場對美國與歐洲再次爆發貿易戰的擔憂進一步加劇，美國總統特朗普威脅要對葡萄酒和香檳徵收高額關稅，法國總統馬克龍則抨擊特朗普的貿易戰略。黃金、白銀再創新高，現貨黃金一度漲報約4766美元/盎司。滬深股市貴金屬板塊跟漲。



另外，人民銀行今日進行3635億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場今日有2408億元逆回購到期，即今日淨投放1227億元。

《經濟通通訊社21日專訊》