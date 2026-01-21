《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.16%，黃金概念強彈

滬深股市低開高走，三大指數半日收升，滬綜指微升0.16%收報4120.1點，深成指揚0.76%，創業板升0.85%。兩市半日成交16309億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量2170億元或約12%。



盤面上，貴金屬板塊延續漲勢，招金黃金(深:000506)三連漲停，湖南白銀(深:002716)二連漲停。美國總統特朗普威脅就格陵蘭島事宜對歐洲多國徵收關稅，不安情緒加劇，投資者避險需求激增，現貨金今日一度升至每盎司4836.24美元的創紀錄高位，現貨也銀上漲至每盎司94.68美元創新高。



另外，半導體產業鏈集體走強，龍芯中科(滬:688047)、大港股份(深:002077)等多股漲停。財政部等昨宣布實施中小微企業貸款貼息政策，支持新能源汽車、工業母機、醫藥工業、民用大飛機等相關重點產業鏈及上下游產業，以人工智能等為代表的新興領域等，中央財政按照貸款本金給予年化1.5個百分點、期限不超過兩年的貼息支持。



下跌方面，大消費板塊有回吐壓力，旅遊、白酒方向領跌。國家主席習近平最新講話表示，中國發展處於戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多的時期，要堅持以國內大循環為主體，正確處理消費和投資、需求和供給的關係，讓內需成為經濟發展的主動力。

《經濟通通訊社21日專訊》