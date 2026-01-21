《Ａ股行情》滬指縮量微升0.08%，地緣政治憂慮加劇，黃金板塊走強

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 現貨黃金突破4880美元/盎司，滬金主力合約漲超4%
▷ 工信部稱2025年中國AI核心產業規模料破1.2萬億元
美股三大股指周二（20日）均創三個月來最大單日跌幅，市場擔憂美國總統特朗普對歐洲發出的新關稅威脅，令「拋售美國」交易迅速升溫。有分析指中國從2018年初到現在積累了足夠多的貿易戰經驗，中國受到的拖累可能是有限的。滬深股市今日低開高走，滬綜指輕微收升0.08%，收報4116.94點，深成指升0.7%，創業板指亦升0.54%。兩市全日成交2.6萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1771億元或6.4%。
國務院副總理何立峰在達沃斯論壇表示，當前全球經濟貿易秩序發生新的變化，關稅戰貿易戰給世界經濟帶來重大衝擊，多邊主義和自由貿易面臨嚴峻挑戰，中國將堅定支持貿易投資自由化、便利化，繼續向世界分享發展機遇。
美國與歐洲因格陵蘭島問題關係趨於緊張，避險需求大增，現貨黃金今天突破4880美元/盎司；滬金主力合約突破1100元/克整數關口，日內漲超4%，續創歷史新高。黃金板塊全日走強，招金黃金(深:000506)、四川黃金(深:001337)漲停。
此外，半導體再度活躍，板塊指數全日漲3.6%；AI應用及人形機器人概念亦收高。工信部副部長張雲明表示，據測算2025年中國人工智能企業數量超6000家，人工智能核心產業規模預計突破1.2萬億元。工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動具身智能大產業發展；未來會強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4723.07
|+0.09
|上證指數
|4116.94
|+0.08
|11801.80
|深證成指
|14255.13
|+0.70
|14205.20
|創業板指
|3295.52
|+0.54
|科創50
|1535.39
|+3.53
|B股指數
|261.81
|+0.60
|1.92
|深證B指
|1251.60
|-0.41
|0.62
《經濟通通訊社21日專訊》
