21/01/2026 15:08

《Ａ股行情》滬指縮量微升0.08%，地緣政治憂慮加劇，黃金板塊走強

▷ 滬指21日收4116.94點，微升0.08%
▷ 現貨黃金突破4880美元/盎司，滬金主力合約漲超4%
▷ 工信部稱2025年中國AI核心產業規模料破1.2萬億元

　　美股三大股指周二（20日）均創三個月來最大單日跌幅，市場擔憂美國總統特朗普對歐洲發出的新關稅威脅，令「拋售美國」交易迅速升溫。有分析指中國從2018年初到現在積累了足夠多的貿易戰經驗，中國受到的拖累可能是有限的。滬深股市今日低開高走，滬綜指輕微收升0.08%，收報4116.94點，深成指升0.7%，創業板指亦升0.54%。兩市全日成交2.6萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日減少1771億元或6.4%。

　　國務院副總理何立峰在達沃斯論壇表示，當前全球經濟貿易秩序發生新的變化，關稅戰貿易戰給世界經濟帶來重大衝擊，多邊主義和自由貿易面臨嚴峻挑戰，中國將堅定支持貿易投資自由化、便利化，繼續向世界分享發展機遇。

　　美國與歐洲因格陵蘭島問題關係趨於緊張，避險需求大增，現貨黃金今天突破4880美元/盎司；滬金主力合約突破1100元/克整數關口，日內漲超4%，續創歷史新高。黃金板塊全日走強，招金黃金(深:000506)、四川黃金(深:001337)漲停。

　　此外，半導體再度活躍，板塊指數全日漲3.6%；AI應用及人形機器人概念亦收高。工信部副部長張雲明表示，據測算2025年中國人工智能企業數量超6000家，人工智能核心產業規模預計突破1.2萬億元。工信部將持續推動人形機器人技術創新和迭代升級，以人形機器人為小切口帶動具身智能大產業發展；未來會強化國家人工智能產業投資基金對人形機器人的支持力度。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004723.07+0.09　
上證指數4116.94+0.0811801.80
深證成指14255.13+0.7014205.20
創業板指3295.52+0.54　
科創501535.39+3.53　
B股指數261.81+0.601.92
深證B指1251.60-0.410.62

《經濟通通訊社21日專訊》

