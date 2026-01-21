  • 會員
21/01/2026 10:44

《Ａ股焦點》跨境通重挫超9%，陷多宗訴訟涉逾11億元，全資子公司進入破產清算

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 跨境通全資子公司深圳颯芙被法院受理破產清算
▷ 跨境通及下屬企業涉訴訟仲裁案件金額逾11億元人民幣
▷ 跨境通股價現挫9.37%，報4.16元

　　跨境通(深:002640)昨晚集中披露兩則公告，全資子公司深圳颯芙商業有限公司被法院裁定受理破產清算，待管理人正式接管深圳颯芙後，跨境通將喪失對其控制權，深圳颯芙也將不再納入跨境通合併報表範圍。另外，公司及下屬企業還涉及多起訴訟仲裁案件，涉案金額合計超11億元（人民幣．下同）。

　　跨境通今日低開低走，現挫9.37%，報4.16元。

　　財務數據顯示，深圳颯芙早已陷入嚴重債務危機。截至2024年12月31日，深圳颯芙總資產1.39億元，總負債8.38億元，淨資產為-6.99億元，2024年淨利潤虧損4578.18萬元。2025年9月，深圳颯芙資產進一步縮水至7849.21萬元，仍負債8.13億元，淨資產降至-7.35億元，2025年前三季度淨利潤再虧損4212.84萬元。跨境通表示，此次破產清算對公司損益的具體影響金額，將根據最終結果計提減值準備並確認相應預計負債。

*涉多宗訴訟仲裁案件，對去年利潤影響約0.8億元*

　　同日，跨境通披露重大訴訟進展公告稱，公司及下屬香港南星有限公司與深諾互動數字營銷有限公司的保證合同糾紛已達成調解。根據公告，深諾互動要求南星公司支付被拖欠廣告費用115.2萬美元、滯納金67.74萬美元，以及律師費、公證認證費等相關費用。跨境通需承擔連帶保證責任，涉案總金額約182.94萬美元。目前，三方已協商簽訂調解協議，案件預計對跨境通期後利潤影響約0.05億元。

　　此外，跨境通及下屬公司還涉及多宗訴訟仲裁案件。其中，已進入執行程序案件15件，涉案金額4.45億元；已審理完成案件5件，涉案金額2.94億元；仍在審理中的案件4件，涉案金額4.24億元。

　　跨境通在公告中表示，公司在以前年度已確認預計負債3.34億元，其他訴訟、仲裁案件可能對2025年利潤影響約0.8億元，可能對期後利潤影響約0.05億元，公司將依據有關會計準則要求和實際情況進行相應的會計處理。
《經濟通通訊社21日專訊》

