照顧者 情緒健康
AH股新聞

21/01/2026 10:10

《中國要聞》深圳水貝「投資銅條」已被禁售，商家坦言要變現只能找廢品回收站

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 深圳水貝市場禁售投資銅條
▷ 商家稱銅條需預訂，無現貨
▷ 銅條變現僅能通過廢品回收站

　　隨著黃金、白銀價格持續走高，此前不受關注的「銅」也成為投資品，深圳水貝市場據報出現每條重1000克的「投資銅條」，最便宜180元人民幣有交易，不過有內媒近日實地走訪發現並無現貨，需要預訂。就在「投資銅條」愈來愈受關注之際，《每日經濟新聞》報道，記者昨日走訪深圳水貝市場的多個交易中心，有商家告知，商場方面已明確通知：「禁止銷售銅條，櫃台有擺（放）的，立刻下架！」

　　報道指，也有商家稱，銅條是「這兩天才剛開始賣」，如果有需求，「可以先付款，再由其他人送貨過來」；還有商家表示，「目前銅條都是客戶訂的，沒有多餘的（現貨），一公斤起訂，180元一條（1000克），要等工廠通知（何時到貨）」。　

　　至於投資銅條能否賺錢，上述商家稱，「還行吧，主要是現在銅價漲得多」。但當被問及日後能否把銅條賣回給商家時，有商家直接擺手稱「我們回收不了」，甚至有商家坦言，銅條若要變現，「只能走廢品回收站渠道」。

　　報道指出，由此可見，「投資銅條」更多是營銷噱頭，與黃金、白銀具成熟回收體系不同，一旦銅條投資者想變現，很可能面臨「有價無市」的困境。

*工業金屬銅被包裝成理財產品，專家籲警惕*

　　《中國之聲》引述廣東南方黃金市場研究中心主任宋蔣圳分析，銅和金銀的核心邏輯天差地別--表面上他們都是有色金屬，但在投資屬性、價格驅動和盈利難度上屬於不同量級。在投資上，銅的金融屬性非常弱，其受供求的影響非常大，價格漲跌主要看供需臉色，從當前市場情況來看，投資銅的性價比極低。一方面，近期主流交易所的銅庫存短期內暴增4倍，創下近3年新高，這意味著市場上的現貨供應十分充裕；另一方面，價格端已經處於高位。

　　宋蔣圳指出，支撐起這場銅條投資熱潮的，既有貴金屬市場整體價格連創新高的大環境，更是2025年以來一路高歌猛進的銅價行情。他提醒，當工業金屬銅被包裝成人人可投的理財品時，這股熱潮背後暗藏的諸多隱憂值得每一位投資者警惕。
《經濟通通訊社21日專訊》

