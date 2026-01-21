  • 會員
21/01/2026 14:08

【提振內房】住建部：今年著力穩定房地產市場，支持房企合理融資需求

　　央視新聞今日發布題為《從老房改造到新房建設，今年怎麼幹？專訪住房城鄉建設部部長》的專訪報道。住房城鄉建設部部長倪虹表示，今年將著力穩定房地產市場，繼續因城施策、精準施策，發揮好房地產融資「白名單」制度的作用，支持房企合理的融資需求，支持居民剛性和改善性住房需求。下一步，重點是有序搭建房地產開發、融資、銷售等基礎性制度。在房地產開發上，做實項目公司制；在房地產融資上，推行主辦銀行制；在商品房銷售上，要推行現房銷售制，實現「所見即所得」。

*城市更新蘊含巨大投資消費潛力，今年重點做好三件事*

　　倪虹並指出，城市更新是建設現代化人民城市的重要抓手，蘊含著巨大的投資消費潛力，是投資於物和投資於人的重要結合點。今年在城市更新方面，重點是抓好三件事：一是持續推進城鎮老舊小區的改造，去消除安全隱患，改善居住條件和生活環境。二是全面推進完整社區建設。著眼於便民、利民、安民，著力補上公共服務的短板。三是開展城市小微公共空間的改造，增加群眾身邊的社區公園、口袋公園。
《經濟通通訊社21日專訊》

