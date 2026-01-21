  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 15:35

《中國要聞》西貝集團增資至逾1億元，官媒連續3天評論指網絡輿論環境影響民企生存

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 西貝集團註冊資本增至1.02億元，新增股東
▷ 西貝計劃關閉102家門店，涉及4000名員工
▷ 人民日報連續3天評論網絡輿論影響民企生存

　　天眼查工商信息顯示，內蒙古西貝餐飲集團有限公司近日發生工商變更，新增台州新榮泰投資有限公司、呼和浩特市集體共創企業管理中心（有限合夥）、杭州舟軒股權投資管理合夥企業（有限合夥）等為股東，同時，註冊資本由約8990.3萬元(人民幣．下同)增至約1.02億元，增幅約13%。創始人賈國龍及部分原有股東的持股比例相應下降至約26.16%。

　　西貝自去年9月爆發「預製菜危機」後，生意急轉直下。西貝創辦人賈國龍上周向內媒證實，預計2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損將超6億元，西貝將在今年第一季陸續關閉全國102家門店，佔門店總數的30%，涉及約4000名員工。

*人民日報：應推進預製菜產業規範化、標準化、透明化*

　　官媒《人民日報》自周日(18日)起一連三天就西貝事件發表評論文章。文章其中指出，「一場網絡大V(羅永浩)與知名企業人士(賈國龍)的網上紛爭，以西貝宣布『將關閉全國102家門店』、兩人新浪微博帳號均被禁言暫告一段落，但深層次的思考不應該缺席」。

　　文章直言，西貝關店事件，「看起來預製菜是引爆點，但企業不真誠卻是問題核心」，賈國龍多次稱自己「不懂公關」，顯然是找問題找錯了方向，「你可以不懂公關，但必須懂消費者。你對消費者有所隱瞞、狡辯，消費者就會用腳投票」。

　　文章並指，「預製菜不是洪水猛獸」，推進預製菜產業規範化、標準化、透明化，有助於讓14億多人都吃上更安全、品質更有保障的肉禽蛋奶、瓜果蔬菜，並降低餐飲消費價格。「餐飲企業不僅無需談預製菜色變，還應大方地標註、公開地推廣。真正需要解決的，是信息透明、標準統一、價格公道、執行到位」。

　　文章還指出，要從事件中警惕網絡「黑嘴」、網絡水軍對民營企業的造謠抹黑，「有多少大V、小號、『自媒體』裹挾民意、遊走在紅線的邊緣？有多少平台刻意製造熱點、借熱點挑起群體極端對立情緒？」

*人民日報：自媒體不是私域，羅永浩所為屬製造輿論套路*

　　文章稱，「自媒體不是私域不可肆意」，西貝關店事件中羅永浩的所謂作為消費者對商家的「吐槽」，若了解自媒體的功能屬性，就會發現這實際上是在大庭廣眾之下的公開表達，與朋友私下說、與輿論監督是兩回事。「網絡大V在社交平台上不是不可以對商家批評，但總得把事講清、把理講明。從大眾心理看，在許多人對農村自產的土菜還有別樣情懷、對現炒的菜還有特別追求、對時間效率有特殊需求，同時又不太明白預製菜是怎麼回事、多少還持觀望態度的時候，一句『幾乎全都是預製菜』就足以引爆大家的情緒。無論有意無意，羅永浩造成了這一點。而在賈國龍不明消費者心理而倉促回應時，羅永浩又懸賞徵集西貝用預製菜證據。這正是製造輿論的套路」。

　　文章直斥，「這一事件足見不良輿論的破壞力，也足以讓我們深深體會到經濟發展為甚麼要強調營造良好輿論環境」。

　　文章強調，2025年中央經濟工作會議提出，「要營造良好的政治環境、人才環境、營商環境、輿論環境」，而從一些企業近年遭遇的網絡困境看，網絡輿論環境已成為影響企業生存環境乃至中國經濟發展環境的重要因素，「特別是一些民營企業的網絡輿論環境惡化，直接導致其生存發展堪憂，影響了我國經濟發展環境」。
《經濟通通訊社21日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰21/01/2026 15:55  《中日關係》旅日大熊貓「曉曉」「蕾蕾」下周回國，外交部：歡…

下一篇新聞︰21/01/2026 15:26  《行業數據》能源局：至去年底電動汽車充電設施數量破２０００…

其他
More

21/01/2026 16:00  《中英關係》英首相據報下周訪華，尋求重啟中英「黃金時代」商…

21/01/2026 15:59  《中歐關係》馬克龍籲中國增加對歐投資，外交部：望歐方以長遠…

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區