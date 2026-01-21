《中國要聞》西貝集團增資至逾1億元，官媒連續3天評論指網絡輿論環境影響民企生存

天眼查工商信息顯示，內蒙古西貝餐飲集團有限公司近日發生工商變更，新增台州新榮泰投資有限公司、呼和浩特市集體共創企業管理中心（有限合夥）、杭州舟軒股權投資管理合夥企業（有限合夥）等為股東，同時，註冊資本由約8990.3萬元(人民幣．下同)增至約1.02億元，增幅約13%。創始人賈國龍及部分原有股東的持股比例相應下降至約26.16%。



西貝自去年9月爆發「預製菜危機」後，生意急轉直下。西貝創辦人賈國龍上周向內媒證實，預計2025年9月至2026年3月，西貝累計虧損將超6億元，西貝將在今年第一季陸續關閉全國102家門店，佔門店總數的30%，涉及約4000名員工。



*人民日報：應推進預製菜產業規範化、標準化、透明化*



官媒《人民日報》自周日(18日)起一連三天就西貝事件發表評論文章。文章其中指出，「一場網絡大V(羅永浩)與知名企業人士(賈國龍)的網上紛爭，以西貝宣布『將關閉全國102家門店』、兩人新浪微博帳號均被禁言暫告一段落，但深層次的思考不應該缺席」。



文章直言，西貝關店事件，「看起來預製菜是引爆點，但企業不真誠卻是問題核心」，賈國龍多次稱自己「不懂公關」，顯然是找問題找錯了方向，「你可以不懂公關，但必須懂消費者。你對消費者有所隱瞞、狡辯，消費者就會用腳投票」。



文章並指，「預製菜不是洪水猛獸」，推進預製菜產業規範化、標準化、透明化，有助於讓14億多人都吃上更安全、品質更有保障的肉禽蛋奶、瓜果蔬菜，並降低餐飲消費價格。「餐飲企業不僅無需談預製菜色變，還應大方地標註、公開地推廣。真正需要解決的，是信息透明、標準統一、價格公道、執行到位」。



文章還指出，要從事件中警惕網絡「黑嘴」、網絡水軍對民營企業的造謠抹黑，「有多少大V、小號、『自媒體』裹挾民意、遊走在紅線的邊緣？有多少平台刻意製造熱點、借熱點挑起群體極端對立情緒？」



*人民日報：自媒體不是私域，羅永浩所為屬製造輿論套路*



文章稱，「自媒體不是私域不可肆意」，西貝關店事件中羅永浩的所謂作為消費者對商家的「吐槽」，若了解自媒體的功能屬性，就會發現這實際上是在大庭廣眾之下的公開表達，與朋友私下說、與輿論監督是兩回事。「網絡大V在社交平台上不是不可以對商家批評，但總得把事講清、把理講明。從大眾心理看，在許多人對農村自產的土菜還有別樣情懷、對現炒的菜還有特別追求、對時間效率有特殊需求，同時又不太明白預製菜是怎麼回事、多少還持觀望態度的時候，一句『幾乎全都是預製菜』就足以引爆大家的情緒。無論有意無意，羅永浩造成了這一點。而在賈國龍不明消費者心理而倉促回應時，羅永浩又懸賞徵集西貝用預製菜證據。這正是製造輿論的套路」。



文章直斥，「這一事件足見不良輿論的破壞力，也足以讓我們深深體會到經濟發展為甚麼要強調營造良好輿論環境」。



文章強調，2025年中央經濟工作會議提出，「要營造良好的政治環境、人才環境、營商環境、輿論環境」，而從一些企業近年遭遇的網絡困境看，網絡輿論環境已成為影響企業生存環境乃至中國經濟發展環境的重要因素，「特別是一些民營企業的網絡輿論環境惡化，直接導致其生存發展堪憂，影響了我國經濟發展環境」。

《經濟通通訊社21日專訊》