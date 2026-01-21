《中日關係》旅日大熊貓「曉曉」「蕾蕾」下周回國，外交部：歡迎日本民眾來中國看大熊貓

日本最後兩隻大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」因中日有關租借協議到期，即將於27日(下周二)從日本上野動物園啟程回國，預計這對龍鳳胎將在28日抵達姐姐「香香」生活的四川雅安碧峰峽熊貓基地。大熊貓這一中日友好象徵的身影將在日本消失。



在北京，外交部今日舉行的例行記者會上，發言人郭嘉昆被問到，中方是否有意延長該項協議，而若中方不向再向日本借出大熊貓對中日雙邊關係有何意味。郭嘉昆回應稱，據了解，按照中日有關協議，旅居日本東京上野動物園的大熊貓「曉曉」和「蕾蕾」將按期於今年2月前返回中國，「具體問題請向中方的主管部門進行詢問。我們知道在日本有一大批大熊貓的粉絲，我們歡迎日本民眾來中國看大熊貓」。



「曉曉」和「蕾蕾」2021年在上野動物園出生，父母「力力」和「真真」都是以繁殖研究為目的，由中國出借給日本，因此其寶寶的所有權屬於中國。自從去年6月和歌山縣白濱町「冒險世界」的4隻大熊貓歸還中國後，日本飼養的大熊貓只剩上野動物園的這對龍鳳胎。鑑於日本首相高市早苗涉及台灣的發言令日中關係惡化，不清楚中國會否再向日本借出大熊貓。

《經濟通通訊社21日專訊》