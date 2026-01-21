《中國監管》拼多多未按要求報稅兼未限期改正，上海長寧區稅務局罰款10萬元

據《新華社》報道，從國家稅務總局上海市長寧區稅務局獲悉，上海尋夢信息技術有限公司（「拼多多」平台運營主體）未按照《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》的要求報送涉稅信息，被稅務機關責令限期改正。企業雖已進行整改但未在規定期限內完成，該局依法依規對「拼多多」作出罰款10萬元人民幣的處罰決定。



據介紹，《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》在2025年發布實施後，拼多多未按照要求報送2025年第三季度平台內經營者和從業人員涉稅信息。稅務機關在2025年11月依法對其作出責令限期改正通知，但其未在規定期限內改正。就此，上海市長寧區稅務局依法依規對拼多多處以10萬元人民幣罰款。



此前外電曾報道指，由國家市監局和國家稅務總局等部門人員組成的特別調查組，近期進駐拼多多上海總部開展廣泛的現場核查，調查涉及欺詐性交付、稅務問題等。報道還稱，引發調查的部分原因是拼多多員工上月與市監總局工作人員發生肢體衝突。



報道指，該次衝突起因是市監總局人員調查關於拼多多欺詐發貨問題的舉報時，要求查看拼多多的交易數據。衝突後，警方拘捕了數人，包括公司管理人員；公司一支涉事的政府關係團隊被解僱，涉及數十名員工。

《經濟通通訊社21日專訊》