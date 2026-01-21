  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 18:03

《中國要聞》財政部：創新企業境內發行存託憑證試點稅收減免延至明年底

　　財政部、稅務總局、中國證監會公告，為繼續支持實施創新驅動發展戰略，延續實施創新企業境內發行存託憑證試點階段有關稅收政策。自2026年1月1日至2027年12月31日，對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，暫免徵收個人所得稅。

　　期內，對個人投資者持有創新企業CDR取得的股息紅利所得，實施股息紅利差別化個人所得稅政策，由創新企業在其境內的存託機構代扣代繳稅款，並向存託機構所在地稅務機關辦理全員全額明細申報。對於個人投資者取得的股息紅利在境外已繳納的稅款，可按照個人所得稅法以及雙邊稅收協定（安排）的相關規定予以抵免。

　　此外，對企業投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得和持有創新企業CDR取得的股息紅利所得，按轉讓股票差價所得和持有股票的股息紅利所得政策規定徵免企業所得稅。對公募證券投資基金（封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金）轉讓創新企業CDR取得的差價所得和持有創新企業CDR取得的股息紅利所得，按公募證券投資基金稅收政策規定暫不徵收企業所得稅。

　　對合格境外機構投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)轉讓創新企業CDR取得的差價所得和持有創新企業CDR取得的股息紅利所得，視同轉讓或持有據以發行創新企業CDR的基礎股票取得的權益性資產轉讓所得和股息紅利所得徵免企業所得稅。
《經濟通通訊社21日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰21/01/2026 18:04  《中國要聞》胡潤：中國瞪羚企業數量增８％，深圳３３家首超倫…

下一篇新聞︰21/01/2026 17:49  《中國要聞》五部門：武漢天河機場、深圳灣、蓮塘等４１個口岸…

其他
More

21/01/2026 17:43  《行業數據》國家電影局：去年中國電影全產業鏈產值逾８１７２…

21/01/2026 17:40  中交建（０１８００）孫立強辭任副總裁

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區