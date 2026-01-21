  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

21/01/2026 16:38

《中國要聞》市監總局：去年共召回139.77萬台問題充電寶

　　國家市場監管總局今日舉行新聞發布會。會上指出，市監總局加強問題充電寶的缺陷召回工作，2025年共督促移動電源生產企業實施召回10次，涉及數量共計139.77萬台。

　　市監總局質量發展局副局長史新章表示，2025年全國發生多宗移動電源產品起火爆炸事故，市監總局高度重視，開展了充電寶質量安全集中整治工作，對移動電源產品安全問題依法開展缺陷調查，督促生產企業履行產品安全主體責任，召回缺陷產品。同時，督促生產企業及時回應消費者的合理訴求，妥善解決召回過程中遇到的問題。目前，相關投訴平台關於移動電源的投訴數量相比2025年7月的峰值降低了85%，並呈持續下降趨勢。

　　史新章表示，為強化移動電源質量安全水平，市監總局引導生產企業加強質量技術攻關創新，建立移動電源全生命周期質量管控體系，助力企業突破低價競爭困境。下一步，市監總局將持續強化移動電源產品召回監管，加大對問題產品的缺陷信息收集、調查和召回力度，督促企業嚴格落實缺陷產品召回法定義務，對隱瞞缺陷、落實召回措施不力的企業，嚴格依法依規處置。
《經濟通通訊社21日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區