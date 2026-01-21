《中國要聞》市監總局：去年共召回139.77萬台問題充電寶

國家市場監管總局今日舉行新聞發布會。會上指出，市監總局加強問題充電寶的缺陷召回工作，2025年共督促移動電源生產企業實施召回10次，涉及數量共計139.77萬台。



市監總局質量發展局副局長史新章表示，2025年全國發生多宗移動電源產品起火爆炸事故，市監總局高度重視，開展了充電寶質量安全集中整治工作，對移動電源產品安全問題依法開展缺陷調查，督促生產企業履行產品安全主體責任，召回缺陷產品。同時，督促生產企業及時回應消費者的合理訴求，妥善解決召回過程中遇到的問題。目前，相關投訴平台關於移動電源的投訴數量相比2025年7月的峰值降低了85%，並呈持續下降趨勢。



史新章表示，為強化移動電源質量安全水平，市監總局引導生產企業加強質量技術攻關創新，建立移動電源全生命周期質量管控體系，助力企業突破低價競爭困境。下一步，市監總局將持續強化移動電源產品召回監管，加大對問題產品的缺陷信息收集、調查和召回力度，督促企業嚴格落實缺陷產品召回法定義務，對隱瞞缺陷、落實召回措施不力的企業，嚴格依法依規處置。

《經濟通通訊社21日專訊》