《滬／深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(20日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|紫金礦業
|(601899)
|2737.79
|寒武紀
|(688256)
|1828.21
|兆易創新
|(603986)
|1651.22
|海光信息
|(688041)
|1382.80
|萬華化學
|(600309)
|1345.58
|特變電工
|(600089)
|1301.30
|藥明康德
|(603259)
|1297.79
|長電科技
|(600584)
|1295.11
|中國平安
|(601318)
|1218.85
|三一重工
|(600031)
|1086.34
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3193.36
|新易盛
|(300502)
|2824.08
|中際旭創
|(300308)
|2491.17
|立訊精密
|(002475)
|2270.58
|陽光電源
|(300274)
|2264.10
|通富微電
|(002156)
|1756.08
|信維通信
|(300136)
|1583.21
|三花智控
|(002050)
|1501.09
|北方華創
|(002371)
|1067.23
|科大訊飛
|(002230)
|1062.45
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社21日專訊》
