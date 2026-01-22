【ＡＩ】中國只在特殊情況批准購買H200芯片？商務部：不了解情況

商務部今日舉行例行新聞發布會。就有報道稱，知情人士透露中國政府告知一些科技公司，只有在特殊情況下才會批准他們購買H200芯片是否屬實，商務部新聞發言人何咏前表示，「我不了解你所說的情況。」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》