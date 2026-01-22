  • 會員
AH股新聞

22/01/2026 08:05

《神州頭條》財經報章頭版摘要：延續實施創新企業CDR稅收優惠政策

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 三部門延續創新企業CDR個人所得稅暫免政策
▷ 工信部啟動第二階段6G技術試驗
▷ 2025年超600家A股公司預告業績

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

人工智能為工業經濟增長注入強勁動力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦舉行新聞發布會，介紹2025年工業和信息化發展成效，「智能」成為整場發布會的核心關鍵詞。工信部副部長張雲明表示，人工智能為工業經濟增長注入強勁動力。下一步，工信部將從多維度推動人工智能產業高質量發展，加快突破訓練芯片、異構算力等關鍵技術。

從「長牙帶刺」到「精準拆彈」，監管「零容忍」升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
堅決打擊財務造假、操縱價格、內幕交易等惡性違法行為，暢通行政刑事銜接機制，強化科技賦能監管……中證監2026年系統工作會議釋放出監管「零容忍」升級訊號。市場人士分析，「零容忍」持續升級，旨在進一步提升監管執法有效性和震懾力。監管執法正從「長牙帶刺」轉向「精準拆彈」，資本市場生態將迎來更深層次優化。

人行：加快建設人民幣跨境支付體系
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行日前召開2026年支付結算工作會議。會議要求，加快建設人民幣跨境支付體系，推進跨境支付互聯互通，推動跨境支付體系多元化、多層次發展。


《上海證券報》

超600家上市公司預告2025年業績，新興產業增勢亮眼
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Wind數據顯示，截至1月21日午間，已有578家A股上市公司發布業績預告，29家公司發布業績快報。總體來看，穩增長態勢鞏固，產業結構持續優化，新舊動能轉換明顯提速。

堅持固本強基，促進上市公司價值成長和治理提升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中證監近日召開2026年系統工作會議，會議釋放出一系列政策訊號：將加快推動上市公司監管條例出台，全面落地治理準則，完善分紅、回購、股權激勵等基礎制度，並進一步激發併購重組市場活力。這些舉措共同指向一個清晰的目標--推動上市公司實現內在價值與市場表現的長期統一。

三部門：延續實施創新企業CDR稅收優惠政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
為繼續支持實施創新驅動發展戰略，財政部、稅務總局和中證監日前發布《關於延續實施創新企業境內發行存托憑證試點階段有關稅收政策的公告》。個人所得稅政策方面，公告明確，自2026年1月1日至2027年12月31日，對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，暫免徵收個人所得稅。


《證券時報》

工信部啟動第二階段6G技術試驗
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
超大直徑盾構機等重大裝備實現突破，6G第一階段技術試驗形成超300項關鍵技術儲備，工業機器人產量同比增長28%，新能源汽車新車銷量達1649萬輛，規模以上工業專精特新「小巨人」企業增加值增9%……1月21日，在國務院新聞辦公室舉行的發布會上，工信部副部長張雲明用「穩」「進」「新」「活」四個關鍵詞概述了2025年工業和信息化發展的特點。

「萬億」之後城市發展更應著眼於產業變革
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
每年1月，是各地經濟的「放榜」時刻。今年，「GDP萬億俱樂部」再度擴容，溫州、大連、徐州新晉「萬億之城」。至此，中國內地的「萬億」城市增至30座。

新質生產力領航，大灣區外貿高質量發展啟新程
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在複雜多變的國際環境中，作為我國對外開放前沿的粵港澳大灣區，正以新質生產力為核心驅動力，完成從規模擴張到質量提升的系統性轉型，為「十五五」外貿發展築牢根基。

