《鍾之日記》百度連升三年高，泡泡瑪特再翻身

1月22日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國總統特朗普「轉軚」，表明不會動用武力奪取格陵蘭，美歐關係轉趨緩和，美股隔晚急彈。港股今高開165點，升幅一度擴大至近200點，惟高位現沽壓，大市掉頭向下。恒指午後續好淡爭持，科網股走勢分化，最終恒指全日收報26629，升44點或0.2%，主板成交近2349億元。



*A股反覆收升，商業航天概念爆發*



A股市場今日走勢反覆，早間高開低走半日收跌，午後震盪回升，三大指數集體翻紅。滬指最終收升0.14%，兩連升，報4122.58點，創業板指走勢較強、漲1.01%，深成指亦升0.5%。滬深兩市成交2.69萬億人民幣，較上一個交易日增加911億元人民幣或3.5%。



盤面上，商業航天概念集體爆發，近二十隻成分股漲停。1月23日至24日，第三屆北京商業航天產業高質量發展推進會將在北京經開區舉辦。大會以「聚力賦新，質向空天」為主題，邀請政府部門、航天院所、領軍企業及金融機構等多方代表參與。北京經開區將正式發布多個創新服務平台，進一步優化北京火箭大街發展生態。



*百度發布文心大模型5.0，帶動股價揚逾4%*



百度(09888)今日在上海舉行「文心Moment」大會，並在會上發布文心大模型5.0正式版。據介紹，該模型基於原生全模態建模，擁有2.4萬億參數，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息理解輸出。目前，文心5.0正式版可在百度千帆平台調用，文心一言官網、百度慧播星及文心助手等其他百度AI產品也已接入。



百度今日高開3%後維持強勢，盤中曾高見160.9元，創近三年高；最終收升4.1%，報160元，股價已連升四日。



就在近日，百度宣布旗下文心助手月活用戶數已突破2億，與豆包、千問形成國內三大億級AI入口。依托文心大模型與「百度獵戶座」AI引擎，透過接取百度健康、地圖等產品及京東(09618)等外部MCP工具，文心助手可以為用戶提供機票預訂、外賣訂購等服務。



另外，有市場消息稱，百度正考慮將其在香港的上市地位從「二次上市」升級為「雙重主要上市」。目前，百度依附於美國納斯達克主市場，且不符合被納入「港股通」的條件，使得內地龐大的投資者資金無法直接投資。據悉，這次上市地位調整的討論，與百度計劃分拆旗下AI芯片公司昆侖芯在香港獨立上市密切相關，透露出公司正在對核心AI資產進行一輪系統性、結構化的資本規劃。



近年來，百度持續押注於人工智能、大模型、自動駕駛及算力基礎設施等前沿方向。2025年，百度AI相關業務增速顯著，財報顯示，第三季度，百度AI業務同比增長超50%。與此同時，百度面臨著傳統業務增長放緩、AI相關研發支出和資本開支始終維持在較高水位的壓力。



摩根大通研報指出，預計百度去年第四季度核心營收出現持續改善，廣告營收的按年下滑幅度將放緩，而AI雲業務將持續強勁，該行上調百度目標價至195元。富瑞表示，百度通過ERNIE5.0和千帆平台展示其在全模態AI技術和智能體基礎設施領域的領先地位，予以「買入」評級，目標價176元。



*泡泡瑪特大漲6%，新華社王寧專訪明播出*



泡泡瑪特(09992)昨日再次申報在港交所場內回購50萬股普通股，每股作價介乎191.1至194.9元，總代價約9649萬元。本周二（20日）泡泡瑪特首次申報於前一日斥約2.51億元回購140萬股，每股最高價181.2元，每股最低價177.7元，刺激當日股價曾大漲逾9%。今日泡泡瑪特再次拉漲，全日收升6%報206元，為最勁藍籌。



今日下午《新華社》在其官方微博上宣布，其節目《揚聲》將於本周五（23日）播出，由新華社記者張揚對話泡泡碼特創辦人王寧，探討潮玩文化背後的吸引力與公司成長之路。



該消息被解讀為官方對「盲盒文化」鬆綁。新華社數年前曾發文批評「盲盒經濟」，引起年輕人上癮及賭博心理引申的畸型消費，認為監管部門應進一步規範經營模式。



泡泡瑪特近期受其代工廠剝削勞工等負面消息纏身，據非營利組織「中國勞工觀察」表示，位於江西贛州的泡泡瑪特主要代工製造商順佳玩具，其核心生產工廠涉及過度加班、簽署空白或不完整的合同，並未給予帶薪休假，另有僱用未成年人作為長期生產工人的情況。泡泡瑪特d當時回應稱，正在調查相關指控，如果情況屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。