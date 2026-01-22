《中國房產》機構：北上深樓市回暖，上海二手房庫存掛牌量連降9個月

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《澎湃新聞》報道，安居客最新監測數據顯示，2026年第3周（截至1月18日），全國15個重點城市二手房成交量環比前一周上漲8%。其中，北京、上海、深圳三大一線城市表現突出，二手房成交套數環比增幅達9.5%。



1月份上海樓市延續「翹尾回升」態勢。網上房地產數據顯示，截至1月20日，上海二手房（含商業）網簽成交量已突破14000套。上海鏈家研究院負責人李根表示，截至1月20日，上海鏈家二手房成交量環比上月同期上漲15%，成交價格已暫時止住下跌趨勢，出現「止跌」信號。根據上海鏈家平台的數據，該機構二手房庫存掛牌量連續9個月下降，當前庫存量對比2025年1月下降20%左右。



深圳二手房市場同樣逐步企穩。樂有家研究中心數據顯示，2025年深圳二手住宅網簽量為56217套，同比上漲3%。去年12月以來深圳樓市「翹尾行情」持續，2026年1月1日至18日，樂有家門店二手房看房量同比上漲31.8%，簽約量同比上漲19%；其中第3周看房量環比增長13%，簽約量環比增長5.2%，均達到2025年3月「小陽春」以來的周度峰值。



北京在新政加持下觀望情緒也在逐步消解。數據顯示，2025年12月，北京二手住宅網簽量達1.72萬套，環比增長19.1%，創近9個月新高。尤其是2025年12月24日北京新政落地後，58安居客平台監測的數據顯示，該平台二手房最近一周有效連接數增長16%，留電用戶增長20%，預約帶看確定量增長13%。

《經濟通通訊社22日專訊》