山今養生智慧
AH股新聞

22/01/2026 10:41

《神州金融》中國移動上海、山東線下營業廳開售多款保險產品

　　據中移保險經紀官網，近日，中國移動(00941)(滬:600941)通過旗下中移（深圳）保險經紀有限公司推出「移動醫保保」「移動家保保」等保險產品引發業內關注。目前這兩款產品僅在山東等部分地區試點銷售，並可至線下營業廳辦理。另據《界面新聞》報道，1月17日，中國移動在上海上線上述保險產品，用戶可於線下營業廳及線上致電中國移動客服電話辦理。

　　報道引述中國移動合作險企內部人士稱，「一般這種不在名稱上強調地區的產品都是全國性產品，本質上不管客戶在哪都可以賣了。主要是移動營業廳要為展業人員培訓資質，因為保險銷售人員一定要拿銷售資質，沒有資質不能推銷和出單。推測是線下銷售隊伍在逐步建設。」

　　報道並指，2025年3月，中國移動旗下保險商城移小保在中國移動官方APP正式上線，該保險經紀平台涵蓋精選保險產品、1V1保險管家服務及保險知識科普。這意味著，2025年初，中國移動就已開始在線上推出保險經紀服務，並於2026年初開始在線下營業廳全面推出。

　　公開信息顯示，中國移動多年前就已入股中移（深圳）保險經紀有限公司、招商局仁和人壽保險股份有限公司，分別持有50%、20%的股份，招商仁和人壽又持有中移保險經紀40%股權。
《經濟通通訊社22日專訊》

