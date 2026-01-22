《行業數據》2025年郵政行業寄遞業務量達2165億件，收入達1.8萬億元

國家郵政局最新數據顯示，2025年12月，郵政快遞業寄遞業務量完成197.7億件，同比增長1.8%；業務收入實現1630億元（人民幣．下同），同比增長0.6%。
數據顯示，2025年全年郵政快遞業寄遞業務量完成2165.1億件，同比增長11.8%。行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成1.8萬億元，同比增長6.1%。全年業務規模與業務收入均創下新高。
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
22/01/2026 10:33
國家郵政局最新數據顯示，2025年12月，郵政快遞業寄遞業務量完成197.7億件，同比增長1.8%；業務收入實現1630億元（人民幣．下同），同比增長0.6%。
數據顯示，2025年全年郵政快遞業寄遞業務量完成2165.1億件，同比增長11.8%。行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）累計完成1.8萬億元，同比增長6.1%。全年業務規模與業務收入均創下新高。
《經濟通通訊社22日專訊》
【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON