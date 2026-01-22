比亞迪起訴汽車博主獲賠201萬元，曾指方程豹「豹5」高速油耗達18升

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

比亞迪(01211)(深:002594)法務部今日在官方微博發文稱，就比亞迪起訴汽車博主姚*強（抖音帳號「大秦軍陝團」）一案，收到法院一審判決，判決認定被告編造並傳播了方程豹汽車的虛假信息，損害了比亞迪及方程豹品牌的商業信譽及商品聲譽，構成商業詆毀。判令被告向比亞迪公司賠償201萬元（人民幣．下同）。



隨後，比亞迪集團方程豹事業部總經理熊甜波和比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛分別轉發該博文，李雲飛稱，「一直以來，我們都是黑公關黑水軍的最大受害者！我們接受媒體的批評和監督，但對於編造虛假信息、惡意造謠、詆毀攻擊的黑公關和黑媒體，我們絕不容忍，將一追到底，絕不姑息！」



這起訴訟起因於「大秦軍陝團」2023年11月發布的一條測評視頻。視頻稱，測試發現比亞迪旗下方程豹汽車「豹5」的百公里油耗高達18升，與官方所宣傳的「百公里油耗7.8升」相差甚遠，該視頻內容引起網友熱議。



隨後，方程豹發表聲明稱，應警方調取「2023.11.28姚*強涉嫌駕駛機動車超速」一案證據需求，調取了相關車輛運行數據發現，該車輛當日存在大量異常駕駛行為。上述異常駕駛行為對道路安全造成了危害，其謊稱正常測試的油耗結果，對比亞迪方程豹品牌及豹5的產品聲譽也造成了嚴重損害。2024年5月24日，比亞迪法務部發文稱，決定正式對汽車博主「姚*強」提起訴訟，要求其公開道歉並賠償損失500萬元。



