  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2026 15:08

比亞迪起訴汽車博主獲賠201萬元，曾指方程豹「豹5」高速油耗達18升

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 比亞迪起訴博主姚強獲賠201萬元
▷ 姚強2023年11月發佈「豹5」油耗18升視頻
▷ 法院認定其編造虛假信息損害品牌聲譽

　　比亞迪(01211)(深:002594)法務部今日在官方微博發文稱，就比亞迪起訴汽車博主姚*強（抖音帳號「大秦軍陝團」）一案，收到法院一審判決，判決認定被告編造並傳播了方程豹汽車的虛假信息，損害了比亞迪及方程豹品牌的商業信譽及商品聲譽，構成商業詆毀。判令被告向比亞迪公司賠償201萬元（人民幣．下同）。

　　隨後，比亞迪集團方程豹事業部總經理熊甜波和比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛分別轉發該博文，李雲飛稱，「一直以來，我們都是黑公關黑水軍的最大受害者！我們接受媒體的批評和監督，但對於編造虛假信息、惡意造謠、詆毀攻擊的黑公關和黑媒體，我們絕不容忍，將一追到底，絕不姑息！」

　　這起訴訟起因於「大秦軍陝團」2023年11月發布的一條測評視頻。視頻稱，測試發現比亞迪旗下方程豹汽車「豹5」的百公里油耗高達18升，與官方所宣傳的「百公里油耗7.8升」相差甚遠，該視頻內容引起網友熱議。

　　隨後，方程豹發表聲明稱，應警方調取「2023.11.28姚*強涉嫌駕駛機動車超速」一案證據需求，調取了相關車輛運行數據發現，該車輛當日存在大量異常駕駛行為。上述異常駕駛行為對道路安全造成了危害，其謊稱正常測試的油耗結果，對比亞迪方程豹品牌及豹5的產品聲譽也造成了嚴重損害。2024年5月24日，比亞迪法務部發文稱，決定正式對汽車博主「姚*強」提起訴訟，要求其公開道歉並賠償損失500萬元。
 
《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區