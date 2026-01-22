  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2026 08:36

《中加關係》加拿大牛肉即將恢復對華出口

　　加拿大農業部長Heath MacDonald表示，隨著2021年以來實施的進口禁令放寬，加拿大牛肉將恢復對中國的出口，但分析人士警告，出口量可能有限。

　　早前加拿大總理卡尼訪華並與中方領導人達成協議，同意下調電動車關稅並擴大油菜籽等多種農產品貿易，令中國這一潛在重要市場得以重新開放。

　　MacDonald於20日表示：「據我們所知，有一家大公司下周將向中國發送首批牛肉。」他在社交媒體上稱，「中國已取消了對加拿大牛肉的市場準入限制。」

　　《路透》指中國海關總署未立即回應置評請求。

　　不過，由於北美地區牛肉供應緊張、價格處於歷史高位，預計此舉不會立即對加拿大牛肉出口或價格產生重大影響。食品市場專家的Sylvain Charlebois指出，「中國重新開放或擴大加拿大牛肉的進口，不會對加拿大的食品價格產生任何重大影響。」

　　他補充說：「涉及的出口數量相對較小，因為想要將國內牛肉大量出口，而首先又不能影響其他出口，加拿大不具備這樣的規模。」

　　加拿大牛肉協會稱，市場重新開放的細節尚未公布，其全面影響只有在細節明朗後才能評估。不過，該協會對貿易恢復表示歡迎。
《經濟通通訊社22日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區