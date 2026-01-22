《中加關係》加拿大牛肉即將恢復對華出口

加拿大農業部長Heath MacDonald表示，隨著2021年以來實施的進口禁令放寬，加拿大牛肉將恢復對中國的出口，但分析人士警告，出口量可能有限。



早前加拿大總理卡尼訪華並與中方領導人達成協議，同意下調電動車關稅並擴大油菜籽等多種農產品貿易，令中國這一潛在重要市場得以重新開放。



MacDonald於20日表示：「據我們所知，有一家大公司下周將向中國發送首批牛肉。」他在社交媒體上稱，「中國已取消了對加拿大牛肉的市場準入限制。」



《路透》指中國海關總署未立即回應置評請求。



不過，由於北美地區牛肉供應緊張、價格處於歷史高位，預計此舉不會立即對加拿大牛肉出口或價格產生重大影響。食品市場專家的Sylvain Charlebois指出，「中國重新開放或擴大加拿大牛肉的進口，不會對加拿大的食品價格產生任何重大影響。」



他補充說：「涉及的出口數量相對較小，因為想要將國內牛肉大量出口，而首先又不能影響其他出口，加拿大不具備這樣的規模。」



加拿大牛肉協會稱，市場重新開放的細節尚未公布，其全面影響只有在細節明朗後才能評估。不過，該協會對貿易恢復表示歡迎。

《經濟通通訊社22日專訊》