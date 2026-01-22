【人行操作】人行預告明日續做9000億元MLF，增量7000億元

人民銀行公告，為保持銀行體系流動性充裕，人行明日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展9000億元(人民幣．下同)中期借貸便利(MLF)操作，期限為1年期。
本月有2000億元MLF到期，即人行本月增量7000億元續做MLF。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 17:44
