  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2026 17:53

《央行動態》潘功勝：今年降準降息還有一定空間，一批貨幣金融政策已落地

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 潘功勝稱今年降準降息仍有空間
▷ 支農支小再貸款額度增至4.35萬億元
▷ 結構性貨幣政策工具利率下調0.25個百分點

　　官媒《新華社》今日發布人民銀行行長潘功勝專訪文章。潘功勝介紹，今年人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策集成效應，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境，為實現「十五五」良好開局提供有力的金融支撐。

　　總量政策方面，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。今年降準降息還有一定的空間。人行還將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。

　　結構性政策方面，人行已在今年初先行出台一批貨幣金融政策，對結構性貨幣政策工具的政策要素作了優化完善。

*支農支小再貸款額度增至4.35萬億*

　　在利率上，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。在類型上，單設1萬億元(人民幣．下同)民營企業再貸款，合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具。在額度上，增加支農支小再貸款額度5000億元至4.35萬億元，增加科技創新和技術改造再貸款額度4000億元至1.2萬億元。在支持範圍上，拓展碳減排支持工具、服務消費與養老再貸款這兩項工具的支持領域。這些政策已落地實施。

　　與此同時，人行還要繼續維護好金融市場的平穩運行。做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強債券市場、外匯市場、貨幣市場、票據市場、黃金市場監督管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排。繼續用好支持資本市場的兩項貨幣政策工具，支持資本市場穩定發展。
《經濟通通訊社22日專訊》

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

上一篇新聞︰22/01/2026 18:00  《央行動態》潘功勝：逐步發揮國債買賣於流動性管理中作用，保…

下一篇新聞︰22/01/2026 17:44  【人行操作】人行預告明日續做9000億元MLF，增量7000億元

其他
More

22/01/2026 17:33  《中國要聞》商務部等九部門：鼓勵藥品零售企業併購重組、零售…

22/01/2026 17:18  【ＡＩ】月之暗面張予彤：Kimi僅用美國頂尖實驗室1%資源，打造出全球領先開源模型

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區