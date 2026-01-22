  • 會員
AH股新聞

22/01/2026 18:00

《央行動態》潘功勝：逐步發揮國債買賣於流動性管理中作用，保持銀行體系流動性充裕

免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 潘功勝稱將逐步發揮國債買賣於流動性管理作用
▷ 人行擬完善人民幣匯率形成機制並保持匯率彈性
▷ 人行推動立法修法項目強化系統性金融風險監測

　　官媒《新華社》今日發布人民銀行行長潘功勝專訪文章。對於「十五五」規劃建議提出的「構建科學穩健的貨幣政策體系和覆蓋全面的宏觀審慎管理體系」，潘功勝表示，人行將重點推進以下工作：

　　優化貨幣政策目標體系，特別是中間變量，淡化對數量目標的關注，把金融總量更多作為觀測性、參考性、預期性指標，為更多發揮利率調控的作用創造條件。完善短中長期搭配、有中國特色的基礎貨幣投放機制，逐步發揮國債買賣在流動性管理中的作用，保持銀行體系流動性充裕。

*完善人民幣匯率形成機制，保持匯率彈性*

　　健全市場化利率形成、調控和傳導機制，進一步暢通由央行政策利率向市場基準利率、再到各種金融市場利率的傳導。完善結構性貨幣政策工具體系，更好引導和激勵金融機構優化貸款投向，做好金融「五篇大文章」。

　　完善人民幣匯率形成機制，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率彈性，同時防範匯率超調風險。

*重點推動中國人民銀行法等立法修法項目*

　　提高政策溝通和政策透明度，進一步健全可置信、常態化、制度化的市場溝通機制。強化系統性金融風險的監測和評估，建立標準化、系統化、定量與定性相結合的監測評估框架。逐步拓展宏觀審慎覆蓋領域和管理對象，覆蓋金融市場、非銀金融機構、金融基礎設施以及互聯網金融等新領域。

　　繼續豐富和完善宏觀審慎管理的工具箱，完善管理機制，實現宏觀審慎管理工具創設、實施、評估、反饋、優化的全流程管理。完善宏觀審慎法律保障和治理機制，重點推動中國人民銀行法等立法修法項目，強化宏觀審慎政策與貨幣政策、微觀審慎監管的統籌協調。
《經濟通通訊社22日專訊》

其他
