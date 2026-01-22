《中國要聞》上海2025年累計接待入境遊客936萬人次，同比大增39.58%

上海2025年全年累計接待入境遊客936.02萬人次，同比大幅增長39.58%，年末增長勢頭更為迅猛。12月單月入境遊客量達107.77萬人次，同比增幅攀升至45.56%；其中過夜入境遊客成為市場核心支柱，12月接待量達103.97萬人次，同比增長47.72%，全年累計878.94萬人次，同比增幅高達45.09%。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 13:57
