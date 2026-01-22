  • 會員
22/01/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開0.22%，何立峰與貝森特、多位美企高管會面

　　國務院副總理何立峰本周在達沃斯論壇與美國財長貝森特會談。貝森特在X平台發帖稱，與何立峰的會晤是「積極的」，雙方討論了兩國經濟協議的落實情況，期待很快再次會面。美國貿易代表格里爾則表示，不確定美國能否與中國達成全面貿易協議。滬深股市今早全線高開，滬綜指高開0.22%，報4126.07點，深成指高開0.41%，創業板指高開0.52%；芯片股持續造好，美撤關稅威脅，金價下調，黃金板塊走低。

　　外電引述消息人士透露，何立峰在達沃斯論壇期間還與多位全球頂級企業高管會面，包括蘋果的蒂姆．庫克、摩根大通的傑米．戴蒙、橋水創始人達利歐等。在外界擔憂貿易和金融體系走向碎片化之際，此舉顯示中國仍在維持對外溝通與接觸。

　　另值得留意的是，中央匯金大量持有的華夏上證50ETF周三（21日）遭淨流出約133.5億元(人民幣．下同)，規模為紀錄最大，滬深300ETF華泰柏瑞遭淨流出逾168億元，已為連續八日流出。

　　人行今日進行2102億元7天期逆回購，公開市場有1793億元逆回購到期，即今日淨投放309億元。
《經濟通通訊社22日專訊》

