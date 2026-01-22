《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.15%，黃金概念回吐

滬深股市高開低走，滬綜指半日跌0.15%收報4110.86點，深成指也跌0.17%，創業板軟0.4%；滬深兩市半日成交額17736億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交回升1427億元或約8.7%。



貴金屬價格回落，此前美國總統特朗普收回關稅威脅並排除以武力奪取格陵蘭的可能性，地緣政治緊張局勢和避險需求有所緩解。現貨金今天跌0.8%，回到每盎司4800美元下方，前一交易日觸及4887.82美元的紀錄高位。現貨銀下跌0.9%至每盎司92.38美元。A股黃金概念回吐，西部黃金(滬:601069)上午收跌5.5%，曉程科技(深:300139)挫5.4%，赤峰黃金(滬:600988)跌4.2%。



不過，高盛還是將其對2026年底黃金價格的預測，從此前每盎司4900美元上調至5400美元，並指出私營部門向黃金配置資產的多元化進程已開始顯現。



另外，商業航天概念回暖，巨力索具(深:002342)二連漲停。據《央視新聞》報道，最近幾天，國內首個海上液體火箭發射回收試驗平台正在加緊建設。在春節前後，國內一款主流商業液體火箭將在這裏進行發射回收試驗，這也是國內首次液體火箭的海上發射回收試驗。

《經濟通通訊社22日專訊》