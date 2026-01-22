《Ａ股行情》滬綜指午後無升跌，深成指、創業板轉升0.1%

A股市場午後轉穩，滬綜指無升跌，報4116.89點，滬深300指數跌0.19%，深成指升0.11%，創業板指揚0.17%。上海B股升0.07%，深圳B股跌0.32%。軍工、石油及鋼鐵股走高。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 13:37
IPON