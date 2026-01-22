  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升0.14%，創業板漲超1%，商業航天概念爆發

　　A股市場今日走勢反覆，早間高開低走半日收跌，午後震盪回升，三大指數集體翻紅。滬指最終收升0.14%，兩連升，報4122.58點，創業板指走勢較強、漲1.01%，深成指亦升0.5%。滬深兩市成交2.69萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加911億元或3.5%。

　　盤面上，商業航天概念集體爆發，近二十隻成分股漲停。1月23日至24日，第三屆北京商業航天產業高質量發展推進會將在北京經開區舉辦。大會以「聚力賦新，質向空天」為主題，邀請政府部門、航天院所、領軍企業及金融機構等多方代表參與。北京經開區將正式發布多個創新服務平台，進一步優化北京火箭大街發展生態。

　　下跌方面，保險、半導體、醫藥等板塊跌幅居前；貴金屬亦衝高回落，曉程科技(深:300139)跌超5.8%。美國總統特朗普關稅言論逆轉，緩解地緣政治緊張局勢，因此國際金價出現回調。

　　投資者並關注中美關係。美國財政部長貝森特表示，他本周與中國國務院副總理何立峰就中美經濟協議的落實情況進行了積極的討論，並期待不久後再次會晤。何立峰據報在達沃斯論壇期間與多位全球頂級企業高管會面。在外界擔憂貿易和金融體系走向碎片化之際，此舉顯示中國仍在維持對外溝通與接觸。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004723.71+0.01　
上證指數4122.58+0.1412017.60
深證成指14327.04+0.5014899.70
創業板指3328.65+1.01　
科創501541.64+0.41　
B股指數262.50+0.261.69
深證B指1246.06-0.440.74

《經濟通通訊社22日專訊》

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區