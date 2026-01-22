《Ａ股行情》滬綜指收升0.14%，創業板漲超1%，商業航天概念爆發

A股市場今日走勢反覆，早間高開低走半日收跌，午後震盪回升，三大指數集體翻紅。滬指最終收升0.14%，兩連升，報4122.58點，創業板指走勢較強、漲1.01%，深成指亦升0.5%。滬深兩市成交2.69萬億（人民幣．下同），較上一個交易日增加911億元或3.5%。
盤面上，商業航天概念集體爆發，近二十隻成分股漲停。1月23日至24日，第三屆北京商業航天產業高質量發展推進會將在北京經開區舉辦。大會以「聚力賦新，質向空天」為主題，邀請政府部門、航天院所、領軍企業及金融機構等多方代表參與。北京經開區將正式發布多個創新服務平台，進一步優化北京火箭大街發展生態。
下跌方面，保險、半導體、醫藥等板塊跌幅居前；貴金屬亦衝高回落，曉程科技(深:300139)跌超5.8%。美國總統特朗普關稅言論逆轉，緩解地緣政治緊張局勢，因此國際金價出現回調。
投資者並關注中美關係。美國財政部長貝森特表示，他本周與中國國務院副總理何立峰就中美經濟協議的落實情況進行了積極的討論，並期待不久後再次會晤。何立峰據報在達沃斯論壇期間與多位全球頂級企業高管會面。在外界擔憂貿易和金融體系走向碎片化之際，此舉顯示中國仍在維持對外溝通與接觸。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4723.71
|+0.01
|上證指數
|4122.58
|+0.14
|12017.60
|深證成指
|14327.04
|+0.50
|14899.70
|創業板指
|3328.65
|+1.01
|科創50
|1541.64
|+0.41
|B股指數
|262.50
|+0.26
|1.69
|深證B指
|1246.06
|-0.44
|0.74
《經濟通通訊社22日專訊》
