《Ａ股焦點》鋒龍股份續漲停，重申優必選不存在資產注入，股價異常或再次停牌核查

鋒龍股份(深:002931)在互動平台表示，未來36個月內，深圳市優必選科技股份有限公司(09880)不存在通過上市公司重組上市的計劃或安排；未來12個月內，優必選不存在資產重組計劃。截至目前，優必選不存在資產注入計劃。截至目前，公司生產經營未發生重大變化，市場環境或行業政策未發生重大調整；預計未來12個月內，公司主營業務不會發生重大變化。



鋒龍股份稱，公司股票自2025年12月25日至2026年1月21日已連續15個交易日漲停，期間多次觸及股票交易異常波動情形，公司股票短期內價格漲幅較大，已累積巨大交易風險，明顯偏離市場走勢，未來可能存在股價快速下跌的風險。目前，公司股票價格已嚴重脫離公司基本面情況，存在市場情緒過熱、非理性炒作風險。如未來公司股票價格進一步異常上漲，公司可能再次向深圳證券交易所申請停牌核查。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。



鋒龍股份今日繼續漲停，現價90.48元（人民幣．下同），暫連續16個交易日漲停。



去年12月24日，優必選宣布以「協議轉讓+要約收購」的組合方式，折讓10%收購鋒龍股份43%的股份，合計對價約16.65億元。交易完成後，優必選將成為鋒龍股份的控股股東。隨後鋒龍股份連續12個交易日漲停，於本月（1月）14日進行停牌核查，19日復牌後再次漲停。

《經濟通通訊社22日專訊》