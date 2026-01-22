  • 會員
22/01/2026 10:33

蘋果中國推出新春優惠，指定支付方式買iPhone、iPad等指定型號最高減1000元

　　蘋果中國官方網站宣布即將開啟新春限時優惠，1月24日起至27日，以符合條件的支付方式買指定產品，單件最高立省1000元人民幣，還可享最高24期免息分期。

　　參與活動的產品類別有iPhone、iPad（包括配件Apple Pencil Pro）、Mac、Apple Watch、AirPods，指定型號包括iPhone 16 Plus、iPhone 16、iPhone 16e、13英寸　MacBook Air(M4)、14英寸　MacBook Pro(M4 Pro 或　M4 Max)、Mac mini、iMac、11英寸iPad Pro(M5)、13英寸iPad Pro(M5)、iPad mini(A17 Pro)、Apple Watch Ultra 3、Apple Watch Series 11、AirPods 4、AirPods Max等。

　　符合條件的支付方式包括支付寶、花唄分期、微信支付，以及招商銀行、中國建設銀行、中國工商銀行或其他帶有Visa及萬事達卡標誌的信用卡。優惠不得與任何其他促銷、折扣或優惠同時享受。每位顧客每個產品類別限購2件。
《經濟通通訊社22日專訊》

