【聚焦數據】深圳去年外貿總額4.55萬億再創新高，出口下滑，進口增8%

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據深圳媒體引述深圳海關報道，2025年全年，深圳市進出口總額達4.55萬億元(人民幣．下同)，再創歷史新高，繼續位居內地城市首位，同比增長1.4%，連續6年保持正增長；規模佔全國進出口總額的10%；佔廣東全省比重達48%，對全省增長貢獻率達15.5%，在穩住外貿基本盤中發揮「壓艙石」作用。其中，全年出口2.74萬億元，連續33年全國第一；2024年全年出口總額為創新高的2.81萬億元。去年全年進口1.81萬億元，增長8%，對全省進口增長貢獻率達53.2%。



2025年，深圳高技術產品進出口規模達1.4萬億元，全國第一，佔全市進出口總值的30.7%，比重比全國平均水平高出9.8個百分點。其中，數字照相機、3D打印機、計量檢測儀器、醫療器械等出口均居全國首位，合計1097.7億元、增長17.4%，約佔全國同類產品出口的四分一。鋰離子蓄電池、電動汽車等「新三樣」產品勢頭強勁，合計出口1201.3億元。



2025年，深圳有進出口實績企業6.23萬家，同比增加16%，新增超8600家，主體規模持續擴容。



*去年深圳有進出口記錄外企近7000家，創八年新高*



2025年，深圳有進出口記錄的外資企業數量近7000家，創近八年來新高，佔全省比重超過30%，位列廣東省第一、全國內地城市第三。全年深圳外資企業合計進出口額達到1.29萬億，同比增長13.6%，佔全省外資企業進出口總值的比重超過40%。深圳貢獻了全省外資企業進出口80%以上的增量，多項指標實現歷史性突破。



2025年，深圳對共建「一帶一路」國家進出口15710.7億元，佔同期深圳進出口總值的34.5%。對香港、台灣、歐盟、韓國、日本分別進出口7895億、4921.9億、4646.6億、2449.5億、2284.6億元，分別增長12.7%、7%、4.6%、8.7%、21.6%。

《經濟通通訊社22日專訊》