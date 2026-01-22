《中國要聞》商務部等九部門：鼓勵藥品零售企業併購重組、零售藥店聯合採購

商務部、國家發改委、工信部、國家衛健委、市監總局、金監總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家藥監局共9個部門聯合發布《關於促進藥品零售行業高質量發展的意見》。《意見》從六個方面提出十八項意見，包括鼓勵藥品零售企業依法開展橫向併購與重組；鼓勵創新藥、參比製劑等藥品進零售藥店銷售渠道；鼓勵行業協會或區域醫藥流通龍頭企業牽頭，引導藥品零售企業參與藥品集中帶量採購等。



此外，《意見》鼓勵醫藥電商平台開放數據接口，加強線上、線下藥品零售價與省級醫藥採購平台掛網價的聯動監測，加強定點藥店醫保藥品量價比較指數和藥品比價小程序的推廣應用。鼓勵零售藥店整合採購需求，開展聯合採購，實現量價掛勾，提升議價能力。倡導醫藥生產企業與全國或區域大型醫藥流通企業深度合作，以市場為導向規範藥品購、銷價格體系，促進藥品零售行業跨省、跨地區公平競爭，引導零售藥品價格保持合理水平。



《意見》並提出，允許藥品零售連鎖企業總部自建藥學服務平台，由註冊在總部的執業藥師承擔遠程處方審核、合理用藥指導等藥事服務。引導商業健康保險與基本醫療保險協同發展，支持保險機構開發適配藥品零售場景的商業健康保險產品，滿足群眾多元化保障需求。

《經濟通通訊社22日專訊》