  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

22/01/2026 17:00

《中芬關係》商務部：芬蘭總理將率20多家企業高管訪華，中芬合作潛力巨大

　　中國外交部發言人今日宣布，芬蘭總理奧爾波將於1月25日至28日應邀對中國進行正式訪問。中國商務部網站隨後發文，由商務部新聞發言人就中芬經貿合作情況答記者問。

　　商務部發言人稱，奧爾波此次將率20餘家企業高管隨訪，涵蓋機械、森工、創新、清潔能源、食品等芬優勢領域，充分體現了芬方對深化雙邊經貿關係的強烈意願。中方高度重視對芬經貿合作，正與芬方積極籌備中芬創新企業合作委員會第六次會議，為雙方企業開展對話交流、共謀合作發展提供良好契機。中芬企業十分積極踴躍，目前已有約50家企業代表報名參會。

　　訪問期間，商務部將與芬方簽署《關於加強中芬創新企業合作委員會工作的諒解備忘錄》，雙方企業還將簽署多項商業合作協議。這些都充分表明，中芬雙方有意願、有信心、有能力推動雙邊經貿合作持續向好發展。

　　發言人提到，2025年，中芬雙邊貿易額超過80億美元，雙向投資存量超過230億美元，兩國企業對加強互利合作的熱情持續高漲。著眼未來，中芬在綠色、創新等領域優勢互補，合作潛力巨大。歡迎雙方企業抓住中國堅定不移推進高水平對外開放帶來的新機遇，進一步深化在綠色轉型、信息技術、數字經濟等領域合作。商務部願與芬方有關部門一道，共同落實好兩國領導人達成的重要共識，加強經貿政策溝通，為雙方企業做好服務保障，推動中芬經貿合作走深走實。
《經濟通通訊社22日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區