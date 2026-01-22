《中國要聞》國產載人飛船「穿越者壹號」料2028年載人首飛，20多名太空遊客包括智元CMO

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

據《證券時報》報道，北京穿越者載人航天科技有限公司今日舉行「太空旅遊全球發布會」，並首次公開展示內地首艘商業載人飛船「穿越者壹號（CYZ1）」全尺寸試驗艙。報道指，「穿越者壹號（CYZ1）」技術團隊在會前接受訪問時透露，目前已預訂了逾三艘船，合計20餘位太空遊客，預計2028年將實現載人首飛。



首批太空遊客在會上亮相，包括中國工程院院士李立浧、智元機器人CMO邱恆、探路者(深:300005)品牌創始人王靜、啟賦資本董事長傅哲寬等。首批太空遊客還包括一名「硅基生物」，為眾擎機器人PM01。



穿越者公司剛在周日(18日)宣布，其自主研製的「穿越者壹號（CYZ1）」載人飛船試驗艙完成著陸緩衝系統的綜合驗證試驗，各項指標均達到預期目標。這標誌著穿越者公司已成為全球第三家研發並驗證了載人飛船著陸緩衝技術的商業航天企業。



*穿越者公司成立剛滿3年*



公開資料顯示，穿越者公司成立於2023年1月11日，總部位於北京市海淀區，是中國首家集可重複使用載人飛船研製與太空旅遊運營為一體的商業航天科技企業。公司創始人、CEO為雷詩情，她曾是央視《逐夢太空》商業航天專題系列片的主持人，對中國航天事業發展的追蹤讓她產生了入局的想法，於是在攻讀碩士期間由文轉理，在中國人民大學開始了載人航天人因工程方向的專業研究。在《2021中國的航天》等支持政策的出台後，雷詩情在2023年成立穿越者公司。



穿越者公司已完成多輪融資，包括在2023年9月獲得數百萬元人民幣種子輪融資，投資方為南粵澳德；2024年11月獲得啟賦資本的3000萬元人民幣天使輪獨家投資；2025年8月獲啟迪之星創投加投，完成天使+輪超募融資。

《經濟通通訊社22日專訊》