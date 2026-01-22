《打擊貪腐》四川遂寧市中心血站原站長唐志斌被雙開，涉侵佔財物、受賄及行賄

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

四川省紀委監委網站通報，經遂寧市紀委監委立案審查調查，四川省遂寧市中心血站原黨支部書記、站長唐志斌嚴重違反黨的政治紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌職務侵佔、受賄、對有影響力的人行賄犯罪，經遂寧市紀委常委會會議研究並報遂寧市委批准，決定給予唐志斌開除黨籍處分；由遂寧市監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。



經查，唐志斌喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的旅游活動安排；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金、接受宴請，向從事公務的人員贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金；夥同他人共同侵佔民辦非企業單位財物；利用職務上的便利，在醫療機構審批驗收、監督檢查、醫藥採購等方面為他人謀取利益並收受財物，數額巨大；為謀取不正當利益，夥同他人對有影響力的人行賄。



*同血站此前有站長、副站長落馬*



公開資料顯示，55歲的唐志斌是四川遂寧人，中央黨校在職本科學歷，曾任遂寧市衛生執法監督支隊三大隊大隊長、副支隊長，市衛生和計劃生育監督執法支隊副支隊長，市衛生健康綜合行政執法支隊副支隊長；2021年10月出任遂寧市中心血站黨支部書記、站長，2025年8月被通報受查，次月被免職。



值得注意的是，2020年12月及2021年1月，遂寧市中心血站時任副站長黃開炎、站長何旭光先後落馬。2015年3月，遂寧市中心血站原黨支部書記、副站長胡曉華涉嫌受賄罪，被當地檢察院立案偵查，並被公安局刑事拘留。

