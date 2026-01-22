《中美關係》美國對中國玻璃纖維門板實施臨時反傾銷稅，最高147%

據中國貿易救濟信息網今日發文指，美國商務部於20日發布公告稱，已於本月16日對進口自中國的玻璃纖維門板（Fiberglass Door Panels）作出反傾銷初裁，初步裁定中國生產商/出口商傾銷幅度為38.78%-147.85（抵消補貼後的保證金調整為38.75%-147.82%）。美國商務部預計將於今年5月15日作出反傾銷終裁。



美國商務部去年4月10日對進口自中國的玻璃纖維門板發起反傾銷和反補貼調查。



中國出口商臨時反傾銷稅率表

出口商 加權平均傾銷幅度（%） 抵消補貼後的保證金（%） 大連開普斯頓建材有限公司 38.78 38.75 安徽鑫煜門窗有限公司 68.93 68.87 無錫市陸通門業有限公司 68.93 68.87 無錫市陸通門業有限公司 68.93 68.87 江西凡達建材有限公司/

江西航達新材料有限公司/

Jiangxi Onda Tech 99.49 99.40 中國全國統一稅率 147.85 147.82

《經濟通通訊社22日專訊》