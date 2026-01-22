中廣核電力(01816)委副總裁周建平兼任總法律顧問，昨起生效

中廣核電力(01816)(深:003816)公布，委任副總裁周建平為總法律顧問。任期自昨日起至2027年12月31日止。
該集團指，周建平的薪酬將由另行召開董事會會議進行審議。他兼任總法律顧問不額外獲取薪酬待遇。周建平曾擔任防城港核電黨委書記、總經理及董事長，及該集團安全質量環保部總經理。
《經濟通通訊社22日專訊》
22/01/2026 08:41
IPON