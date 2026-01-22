《滬／深股通》海光信息(688041)為滬股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(21日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|海光信息
|(688041)
|3505.94
|紫金礦業
|(601899)
|3306.32
|寒武紀
|(688256)
|2071.62
|工業富聯
|(601138)
|1841.84
|長電科技
|(600584)
|1818.10
|兆易創新
|(603986)
|1645.29
|瀾起科技
|(688008)
|1475.76
|中國西電
|(601179)
|1179.47
|藥明康德
|(603259)
|1129.67
|貴州茅台
|(600519)
|1019.76
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寧德時代
|(300750)
|3056.42
|新易盛
|(300502)
|3011.90
|中際旭創
|(300308)
|2971.86
|陽光電源
|(300274)
|1993.54
|北方華創
|(002371)
|1886.38
|信維通信
|(300136)
|1718.37
|立訊精密
|(002475)
|1380.64
|濰柴動力
|(000338)
|1234.00
|深南電路
|(002916)
|1107.82
|通富微電
|(002156)
|1093.84
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社22日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽