《政政經經－石鏡泉》TACO又再TACO

TACO是Trump Always Chicken Out即特朗普經常縮沙。在美國買格陵蘭一事上，特朗普話買又唔買，話會加歐洲八國關稅又唔加，結果？



結果就是筆者昨文謂，特朗普的加關稅，其中包括加金/銀在歐美之間貿易的關稅，會促使金/銀價上升。但估不到白宮在昨日（22日）凌晨就宣布特朗普不玩這個了。結果是港的金股，昨早全線下跌，下午有回彈，但之後走勢要走著瞧。



隨著白宮排除武力奪取格陵蘭可能性以及取消對歐洲加徵關稅，周三（21日），美股三大指數集體收漲，道指漲1.21%，納指漲1.18%，標普500指數漲1.16%。存儲概念股走強，閃迪(US.SNDK)漲超10%，2026年迄今累計漲幅超過111%。納斯達克中國金龍指數收漲2.2%。歐洲主要股指收盤漲跌不一。現貨白銀回落明顯，日內跌幅一度達4%。現貨黃金刷新歷史新高至4888美元/盎司，一度漲2%。



TACO似乎並不影響南向資金的流入。



1月21日，南向資金淨買入約139.3億元，為1月6日以來單日流入新高。盈富基金(02800)、恒生中國企業分別獲淨買入約41.5億元、18.2億元；中國移動(00941)遭淨賣出9.2億元。港交所披露，摩根士丹利在藥明生物(02269)的持股比例於1月16日從1.99%升至5.53%。紐約梅隆銀行在中國平安(02318)的持股比例從4.3%升至5.75%。



財政部、稅務總局、中國證監會：對公募證券投資基金（封閉式證券投資基金、開放式證券投資基金）轉讓創新企業CDR取得的差價所得和持有創新企業CDR取得的股息紅利所得，按公募證券投資基金稅收政策規定暫不徵收企業所得稅。今明兩年對個人投資者轉讓創新企業CDR取得的差價所得，暫免徵收個人所得稅。



看來阿爺對要扶撐A股是下了決心的，阿爺政策撐A股，但亦要A股自己本身硬才可。



A股逐步迎來業績預告高峰。截至1月20日晚間，已有超過500家A股公司披露2025年業績預告或業績快報，其中約200家企業預計2025年業績實現增長，逾百家企業預計歸母淨利潤最高增幅將超過100%。科技領域多個細分賽道保持高景氣態勢，產業鏈上下游大量企業憑藉技術迭代與需求釋放，實現了業績的穩健增長。而光伏、白酒、生豬養殖等細分領域受市場環境波動、供需格局調整等因素影響，企業業績承壓。



得益於A股市場全面回暖，2025年量化指增策略表現突出。第三方機構監測數據顯示，2025年量化指數增強產品全年平均收益率達45.1%，其中近九成產品實現正超額收益。中小盤指增策略顯著領跑，AI深度融合與創新策略產品設計成為行業主流。



高盛首席中國股票策略師劉勁津表示，2026年中國股市的漲幅將主要由盈利驅動，企業盈利增速將從2025年的4%加速至2026年和2027年的14%。高盛繼續看好AI題材，在消費領域仍然更青睞服務而非商品，在周期性板塊中關注材料板塊，並維持對保險板塊的高配建議。



籲可多配/高配A股的外資券商，除高盛外，之前尚有大摩等行。港股要展翅怕要待1月期指結算後才成。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。