《駐京專電》商標法大修，知識產權局：更大力度規制商標惡意搶註和囤積

商標法修訂草案近期相繼通過國務院常務會議討論和全國人大常委會會議第一次審議，目前正在公開徵求意見。國新辦今日就2025年知識產權工作進展情況舉行發布會，國家知識產權局副局長芮文彪在會上介紹，此次商標法的修改是一次全面系統的修改，中央高度重視。本次修改的主要目的是充分發揮商標對經濟社會發展的促進作用，依法加強商標管理和保護。



芮文彪表示，修訂草案努力從制度層面解決商標領域的突出問題。例如，針對不以使用為目的、明顯超出正常生產經營需要的商標申請，明確不予註冊，更大力度規制商標惡意搶註和囤積行為。針對以誤導公眾方式使用的註冊商標，也就是「心機商標」，加大整治力度，情形嚴重的撤銷商標。針對商標「重註冊、輕使用」的問題，提出成為通用名稱或者連續三年無正當理由不使用的註冊商標，國務院商標管理部門可以主動撤銷。



此外，修訂草案銜接國際條約，明確未註冊的馳名商標也能得到跨類保護，提升保護水平。開放「動態標誌」作為商標註冊要素，比如手機的開機動畫，程序軟件的動態展示，還有電影播放前影視公司的動畫展示等，允許將這類「動態標誌」作為商標註冊，順應了新領域新業態的發展需要。同時，法律還為其他表現形式的要素作為商標註冊預留了空間，以滿足各類主體創新商業模式對新型商標的註冊需求。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》