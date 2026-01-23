《駐京專電》知識產權局：將進一步加大涉外知識產權保護力度

國家知識產權局知識產權保護司司長郭雯今日在國新辦新聞發布會上表示，今年，國家知識產權局將進一步加大涉外知識產權保護力度，完善跨部門工作協調機制，健全糾紛應對指導網絡。



同時，針對重點產業、跨境電商等領域開展更及時的風險預警和更精準的應對指導，遴選更多具有國際法律視野和實戰經驗的專家，提升解決涉及標準必要專利、技術秘密等複雜糾紛的能力，為中國企業「走出去」保駕護航。



對於如何加強對民營企業的知識產權保護，郭雯表示，首先，強化「一站式」服務，切實保護民營企業創新成果。2025年，在國家級知識產權保護中心和快速維權中心預審備案的民營企業已經超過17萬家，在所有備案的創新主體中佔比超八成，累計受理民營企業專利預審案件超20萬件，平均授權周期在3個月以內，幫助民營企業更快更好地進行專利布局。同時，依法嚴厲打擊侵犯民營企業商標、專利等知識產權的違法行為。



其次，拓展多元糾紛化解渠道，有效提高民營企業維權效率。積極落實《關於加強知識產權糾紛仲裁工作的指導意見》，加強知識產權仲裁機構及其能力建設，拓展知識產權多元化解渠道，推廣採用調解方式快速解決知識產權糾紛，減輕企業訴累，降低維權成本。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》