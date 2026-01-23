  • 會員
23/01/2026 15:00

《駐京專電》商務部：編制擴大消費「十五五」規劃，深入實施提振消費專項行動

　　全國市場運行和消費促進工作會議22日至23日在北京召開，部署2026年重點工作。商務部副部長盛秋平出席並講話。會議強調，2026年是「十五五」開局之年，各級商務主管部門要堅持擴大內需這個戰略基點，認真編制擴大消費「十五五」規劃，堅持「政策+活動」雙輪驅動，深入實施提振消費專項行動，打造「購在中國」品牌，推進建設強大國內市場。

　　會議指出，推動商品消費擴容升級，提質增效實施消費品以舊換新，促進汽車、家居等大宗消費。加快培育服務消費新增長點，釋放服務消費潛力。培育壯大新型消費，積極推進首發經濟，發展數字消費、綠色消費、健康消費。創新多元化消費場景，深化國際消費中心城市建設，推進國際化消費環境建設試點工作，大力發展離境退稅。組織開展「購在中國」城市專場和地方站活動，辦好「樂購新春」春節特別活動，開展好有獎發票試點工作。做好生活必需品市場監測和保供工作。

　　會議並指出，2025年，全年社會消費品零售總額50.1萬億元，首次突破50萬億元。消費對GDP增長的貢獻率達52.0%，商品消費較快增長，以舊換新相關產品銷售額2.61萬億元，惠及3.66億人次。服務消費提質擴容，服務零售額增長5.5%。新型消費快速發展，實物商品網上零售額增長5.2%。離境退稅高速增長，「購在中國」成為熱詞。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明23日北京專電》

