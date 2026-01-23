  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 10:02

《基金觀點》惠理基金：全球風險資產估值水平偏高，拉美及中東緊張局勢仍是主要不確定因素

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 惠理基金指全球風險資產估值偏高
▷ 拉丁美洲及中東局勢列主要不確定因素
▷ 中港股票估值略高於歷史均值

　　惠理基金首席投資總監－多元資產投資鍾慧欣近日發表文章指，全球風險資產在年初延續強勁動能，儘管估值水平偏高，市場持倉亦顯得較為擁擠，反映市場一方面保持流動性；但同時亦對地緣政治及政策風險的敏感度上升。拉丁美洲及中東地區的緊張局勢仍是主要不確定因素，而市場情緒偏向樂觀並冷待風險的取態，亦值得投資者保持審慎。

*中港股票估值略高於歷史均值，但整體仍屬合理區間*

　　儘管全球股票市場估值普遍處於偏高水平，市場情緒及持倉亦顯得相當擁擠，但在流動性仍具支持性下，今年開首以來全球股市動能依然強勁。地緣政治風險持續高企，市場關注焦點轉向至委內瑞拉及伊朗的相關局勢之上。然而，市場對潛在風險的警覺性似乎有所下降，因此投資者需對此保持審慎。

　　中港股票目前的估值略高於歷史平均水平，但整體仍屬合理區間；不過，中國宏觀數據表現仍然參差，其中服務業PMI低過預期，而房地產市場偏軟亦對整體氣氛造成一定影響。內地消費復甦依然疲弱，企業整體盈利亦尚未明顯觸底。經濟及股市預計將延續「K型復甦」走勢，並且具有增長動能的板塊有望繼續表現領先市場。

*A股市場動能有所回升，惟聚焦AI、原材料及醫健等板塊*

　　在人民幣走強的支持下，中國A股市場動能有所回升。人民銀行容許人民幣逐步升值，有助支持內需並改善市場信心。此舉對中國A股亦屬正面訊號，在科技自主與國產化相關政策的支持下，海外投資者對中國科技板塊的興趣亦得以進一步提升。

　　然而，由於整體股市估值並不便宜，加上宏觀經濟環境仍有待改善，投資者持續聚焦於盈利能見度較高及具可持續增長潛力的板塊，例如人工智能/科技、原材料及醫療保健；相反，市場對消費板塊的投資意欲依然低迷。隨著內需復甦需時，上述板塊表現分化的情況料將持續一段時間。

*韓股波動及板塊輪動料更頻繁，東南亞市場現初步轉機*

　　鍾慧欣認為，北亞市場估值已明顯拉高，儘管盈利預期亦有所上調；相比之下，東南亞市場因政治不確定性及經濟增長疑慮，估值仍處於偏低水平。南韓受惠於記憶體產業比預期更強的一個上升周期，以及機械人技術取得最新突破等因素，今年開首以來表現領先亞洲市場；然而，除了記憶體及機械人板塊外，其餘南韓股市板塊已開始出現獲利回吐，預期市場波動及板塊輪動將更為頻繁。

　　台灣股市成為全球估值第三高的市場，僅次於美國及印度，當中不少個股股價已反映出一個「完美增長」的情境，同時近期亦開始見到高估值、非台積電相關的股票出現獲利回吐。

　　東南亞市場出現初步轉機的跡象，在美國關稅議題出現正面進展及區內政治局勢見底的背景下，資金開始回流至該區市場，惟市場情緒仍需更多時間才能夠全面修復。

*亞洲以外新興市場估值偏高，日股波動性料增加*

　　日本首相高市早苗提出解散眾議院並舉行提前大選的構想，帶動當地股市上升，同時推動美元兌日圓升至接近160水平，文章認為或會因而增加日本央行干預匯市的可能性。日圓偏弱有利日本的出口企業，而當地債券收益率上升則支持日本銀行股表現；惟隨著日本股市估值進一步上升，市場波動性相信亦會有所增加。

　　至於亞洲以外的新興市場估值已趨向偏高，而地緣政治風險仍是最大隱憂，特別是拉丁美洲及中東局勢發展現時存在高度的不確定性。

*債市存續期風險上升，亞洲高收益債違約風險仍偏低*

　　固定收益方面，亞洲投資級別債券信貸息差目前處於極低水平。隨著美國司法部傳召美聯儲主席鮑威爾，市場對美聯儲能否保持獨立性的關注升溫，美國國債孳息曲線亦可能會變得更加趨陡。相關事件亦為下一任美聯儲主席的減息路徑增添不確定性，並導致債券市場的存續期風險上升；市場目前預期在鮑威爾任期於5月屆滿前，美聯儲都不會再度減息，令美國國債收益率上行的風險逐步增加。

　　亞洲高收益債券息差持續處於遠低於歷史平均的水平，不過目前仍較美國高收益債的息差為高。在新債供應有限的情況下，投資者於爭取收益的環境中集中追逐少數的高收益債券發行商；儘管估值偏高，但隨著區內企業再融資的進展改善，相關債券的違約風險仍然偏低。

*中長線仍看好黃金，惟波動性料進一步上升*

　　隨著拉丁美洲及伊朗地緣政治風險升溫，加上市場對美聯儲獨立性的憂慮加劇，金價再度向上突破。從中長線角度而言，仍看好黃金作為「貨幣貶值交易」中的重要資產，並有助投資者分散美國國債及美元資產的風險。各國央行持續增加黃金儲備以分散外匯儲備配置；然而，由於投機性的長倉急促增加，預期金價波動性亦將進一步上升。

　　鍾氏指出，相較單一資產或傳統平衡組合，多元資產策略能提供較低的波動性。然而，近期股票、企業債，以及商品等風險資產間的相關性顯著上升。在當前市況充滿著不明朗因素的前提下，穩定的收益來源將成為投資回報的關鍵驅動力。
　
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。
《環富通基金頻道23日專訊》

【降醇速】環保裝$199 (原價$310)，只限2天：22/1-23/1！即上樂本健/ HKTVmall: 10am開搶！► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區