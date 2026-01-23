《港滬深通》港股總市值50萬億元，滬深102.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(22日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2383
|312
|1701
|41
|2882
|38
|H股總數
(隻)
|427
|16
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1062
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17268
|312
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|499243
|771
|555436
|912
|467335
|434
|流通市值
(億元)
|-
|-
|534004
|691
|400988
|434
|平均PE
(倍)
|15.43
|40.29
|15.10
|9.45
|33.96
|8.11
|成交
百萬元
|235046
|1834149
|1491329
《經濟通通訊社23日專訊》
