《港滬深通》港股總市值50萬億元，滬深102.4萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(22日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2383 312 1701 41 2882 38 H股總數

(隻) 427 16 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1062 57 - - - - 上市證券

(隻) 17268 312 - - - - 總市值

(億元) 499243 771 555436 912 467335 434 流通市值

(億元) - - 534004 691 400988 434 平均PE

(倍) 15.43 40.29 15.10 9.45 33.96 8.11 成交

百萬元 235046 1834149 1491329

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社23日專訊》