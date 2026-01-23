《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年「兩新」資金已下達超1500億

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



營造良好貨幣金融環境，有力支撐經濟高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」新開局，如何實施好適度寬鬆的貨幣政策？建設金融強國將在哪些重點方面推進？怎樣提升金融服務實體經濟高質量發展質效？新華社記者採訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。



錨定「固本強基」，上市公司提質前行

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

激發併購重組市場活力，完善分紅回購、股權激勵和員工持股等制度安排，加快推動出台上市公司監管條例……中證監2026年系統工作會議明確多項「固本強基」改革任務，上市公司正步入價值成長與治理提升新階段。



政策引導資本賦能 商業航天邁向新階段

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

隨著政策引導與資本賦能，中國商業航天在經歷十年技術積累後，正邁向以規模化發射和商業閉環為目標的新階段。2026年，低成本商業航天火箭和衛星技術驗證已進入關鍵時期。





《上海證券報》



營造良好貨幣金融環境，有力支撐經濟高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」新開局，如何實施好適度寬鬆的貨幣政策？建設金融強國將在哪些重點方面推進？怎樣提升金融服務實體經濟高質量發展質效？新華社記者採訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。



嚴監管強執法，持續淨化資本市場生態

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

加強監管執法，「零容忍」打擊各類違法違規行為，是資本市場健康穩定發展的根基，也是維護資本市場「三公」秩序的重要保障。中證監日前召開的2026年系統工作會議提出「堅持依法從嚴，著力提升監管執法有效性和震懾力」，為未來資本市場監管執法工作指明了方向。



今年「兩新」資金已下達超1500億元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

上海證券報記者1月22日從國家發改委獲悉，2026年第一批936億元超長期特別國債支持設備更新資金已經下達。加上元旦前已向地方提前下達的2026年第一批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃，今年「兩新」資金已下達超1500億元。





《證券時報》



基金規模突破37萬億，四季度加倉有色化工非銀金融

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

天相投顧數據顯示，截至2025年年底，全市場公募基金資產淨值（含估算基金）合計超過37.64萬億元，規模續創歷史新高。權益類基金整體維持較高倉位，部分基金在四季度繼續加倉。



制度創新打通要素壁壘，長三角科創共同體再升級

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

「十五五」時期是長三角建設國際科創中心的關鍵攻堅期。通過多維度發力，長三角有望建成開放協同、安全可控的世界級科技創新策源地與產業高地。



首批設備更新資金下達，穩投資力度加碼可期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2026年首批936億元超長期特別國債支持設備更新資金已於近期下達，額度較2025年同期有所提升，為新的一年經濟良好開局注入確定性的同時，也再度彰顯出今年穩投資政策力度加碼。

《經濟通通訊社23日專訊》