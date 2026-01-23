  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 08:04

《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年「兩新」資金已下達超1500億

▷ 國家發改委確認今年「兩新」資金下達超1500億元
▷ 中證監2026年工作會議明確上市公司改革任務
▷ 公募基金規模突破37萬億元，四季度加倉有色等行業

　　內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

營造良好貨幣金融環境，有力支撐經濟高質量發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十五五」新開局，如何實施好適度寬鬆的貨幣政策？建設金融強國將在哪些重點方面推進？怎樣提升金融服務實體經濟高質量發展質效？新華社記者採訪了中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝。
　
錨定「固本強基」，上市公司提質前行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
激發併購重組市場活力，完善分紅回購、股權激勵和員工持股等制度安排，加快推動出台上市公司監管條例……中證監2026年系統工作會議明確多項「固本強基」改革任務，上市公司正步入價值成長與治理提升新階段。
　
政策引導資本賦能　商業航天邁向新階段
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
隨著政策引導與資本賦能，中國商業航天在經歷十年技術積累後，正邁向以規模化發射和商業閉環為目標的新階段。2026年，低成本商業航天火箭和衛星技術驗證已進入關鍵時期。
　
　
《上海證券報》

嚴監管強執法，持續淨化資本市場生態
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
加強監管執法，「零容忍」打擊各類違法違規行為，是資本市場健康穩定發展的根基，也是維護資本市場「三公」秩序的重要保障。中證監日前召開的2026年系統工作會議提出「堅持依法從嚴，著力提升監管執法有效性和震懾力」，為未來資本市場監管執法工作指明了方向。
　
今年「兩新」資金已下達超1500億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上海證券報記者1月22日從國家發改委獲悉，2026年第一批936億元超長期特別國債支持設備更新資金已經下達。加上元旦前已向地方提前下達的2026年第一批625億元超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計劃，今年「兩新」資金已下達超1500億元。
　

《證券時報》

基金規模突破37萬億，四季度加倉有色化工非銀金融
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
天相投顧數據顯示，截至2025年年底，全市場公募基金資產淨值（含估算基金）合計超過37.64萬億元，規模續創歷史新高。權益類基金整體維持較高倉位，部分基金在四季度繼續加倉。

制度創新打通要素壁壘，長三角科創共同體再升級
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「十五五」時期是長三角建設國際科創中心的關鍵攻堅期。通過多維度發力，長三角有望建成開放協同、安全可控的世界級科技創新策源地與產業高地。
　
首批設備更新資金下達，穩投資力度加碼可期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
2026年首批936億元超長期特別國債支持設備更新資金已於近期下達，額度較2025年同期有所提升，為新的一年經濟良好開局注入確定性的同時，也再度彰顯出今年穩投資政策力度加碼。
《經濟通通訊社23日專訊》

