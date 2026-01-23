  • 會員
AH股新聞

23/01/2026 17:01

《鍾之日記》阿里芯片概念偷步漲，傳收緊上市港所跌

摘要
▷ 阿里巴巴計劃分拆芯片部門平頭哥上市
▷ 中證監擬設港股雙重上市最低市值門檻
▷ 港交所股價跌1%，逾350家企業排隊上市

　　1月23日，香港天氣：多雲。香江魚缸：升。祖國股市：升。

　　美歐緊張關係降溫，美股隔晚延續升勢，金龍指數亦見反彈。港股延續升勢，今早高開231點，再向兩萬七邁進。惟恒指高見26895後升幅逐步收窄，最終全日收升119點或0.4%，報26749，連升三個交易日，今天主板成交近2409億元。但全周計，恒指累跌95點或0.36%。

*滬深成交重上3萬億，滬指全周升0.8%*

　　滬深股市今日集體收升，滬綜指揚0.33%收報4136.16點，深成指也升0.79%，創業板指升0.63%；人民銀行強化貨幣寬鬆承諾，本月已向銀行淨投放1萬億元（人民幣．下同）的中長期流動性，創下歷史新高。流動性充裕，兩市全天成交額重上3萬億水平，錄3.08萬億元，較上一個交易日放量3935億元或14.6%。摩根士丹利表示，中國近期的監管降溫旨在抑制投機，而非打壓「慢牛」行情，2026年一季度A股和H股有流動性支持，保持謹慎樂觀。

　　商業航天板塊強勢上揚，指數收漲3.55%；國金證券研報指出，商業航天全球產業共振方興未艾，2026年中國商業火箭公司將迎來多款中大型火箭的首飛及回收驗證，2027年有望開始火箭密集發射及衛星大規模組網。另外，光伏行業受惠商業航天發展，今日板塊指數亦升超3%；中金公司稱，中國商業航天產業化加速推進，太陽能組件是衛星核心部件；當前砷化鎵產品成本較高，中國光伏行業具備完善產業鏈及充分技術儲備，具備助力行業降本的潛力。

　　回顧本周，滬指窄幅震盪，全周升0.83%。2025年中國全年GDP增長5%，完成年度目標；惟四季度GDP同比增速放緩至4.5%，創三年單季最低；全年固定資產投資同比下降3.8%，為有紀錄以來首現負值。國家發改委強調，接下來要把宏觀政策的發力點放在做強國內大循環上，全方位擴大國內需求。國家主席習近平發表講話，提到努力提高國民經濟循環質量和效率，讓內需成為經濟發展的主動力。

*阿里傳分拆平頭哥上市，股價偷步漲*

　　據《彭博》援引知情人士報道，阿里巴巴(09988)正準備將其芯片製造部門平頭哥(T-HEAD)上市。阿里尚未回應報道，股價率先上漲，早盤一度升4.4%，全日漲2.2%，報168.5元。

　　報道稱，作為第一步，阿里巴巴計劃對該部門進行重組，使其成為部分由員工入股的事業，隨後將考慮推動首次公開發行(IPO)，但具體時間尚不明朗。知情人士稱，目前該進程仍處於早期階段，尚不清楚平頭哥能夠獲得多高估值。摩爾線程等芯片廠商的首發吸引了投資者濃厚興趣，反映出市場押注北京將扶持該產業，以作為美國技術的替代選擇。

　　平頭哥由阿里巴巴於2018年9月成立，開發用於計算和存儲的芯片。儘管平頭哥的出貨量仍落後於華為和寒武紀(滬:688256)等市場領跑者，但在阿里持續投入下，平頭哥已成為國內有力的競爭者。根據其官網信息，該公司目前正在視覺AI、芯片製造等多個領域招聘眾多工程師。

　　摩根大通認為，平頭哥IPO消息屬潛在短期市場情緒催化劑，而非短期盈利驅動因素，尤其是當市場快速判定該事件不太可能在2026年發生的情況下。即使阿里巴巴希望實現上市，但當一家企業的需求和商業化嚴重依賴母公司時，投資者、交易所和監管機構將仔細審查獨立性。

　　鑑於平頭哥嚴重偏向於內部使用，該行認為阿里需要時間來擴大外部訂單，加強獨立治理或員工持股計劃，以及確立更清晰的業務利潤數字。而這些步驟通常需要的時間超過一年。外電報道稱，「員工持股優先」強化了集團可能仍處於籌備階段而非立即採取上市路徑。

*內地擬收緊赴港上市標準，港交所跌1%*

　　外電消息，在境外融資熱潮引發對上市公司的擔憂之後，中國證券監管機構正考慮收緊內地公司在香港發行股份的標準。據悉，其中一項可能採取的措施是設定最低市值限制。知情人士指，一間內地券商獲指引，對尋求在港雙重上市的內地企業設定市值門檻為300億元人民幣，因為規模較小的企業可能無法獲得中證監的註冊批准。

　　報道提及，上述方案仍處於討論階段，尚未作出最終決定，反映中國政府支持資本市場和經濟、同時遏制過度投機，並確保高質量離岸發行人的更廣泛努力。《彭博》認為，上述舉措將冷卻本港新股熱潮。

　　券商股今日漲跌互現，中信証券(06030)漲超1%，中金公司(03908)、廣發証券(01776)、中信建投証券(06066)升不足1%；華泰證券(06886)跌逾1%，國泰海通(02611)、中國銀河(06881)跌近1%。

　　上月5日，香港證監會與港交所罕有地聯名向新股保薦人發信，提到2025年香港IPO市場強勁復甦，但部分保薦人提交的申請材料質量欠佳、內容不全，甚至反映出相關從業員缺乏經驗、不熟悉規則。港交所(00388)今日股價下跌1%，報422元。

　　港交所CEO陳翊庭近日在瑞士達沃斯世界經濟論壇期間接受採訪時透露，目前逾350家（包括秘密遞表）企業正在排隊香港上市。她表示，IPO的質量絕對「不能妥協(Non-negotiable)」，是維護市場信任的基礎，又指須確保每宗上市申請的質量及盡職調查到位。近期就部分質量欠佳的IPO申請發出的警示，是在提醒專業人士速度必須與質量並行。

*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

