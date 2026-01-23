  • 會員
23/01/2026 17:29

《行業數據》去年中國儲能企業新增海外訂單規模366吉瓦時，同比增144%

　　中關村儲能產業技術聯盟發布的數據顯示，2025年，中國儲能企業新增海外訂單規模366吉瓦時，同比增加144%，特別是下半年訂單數量大幅增長，新增約200吉瓦時，推動全年訂單規模創新高。考慮到訂單交付周期，上述數量大於當年實際出口量。

　　分區域看，中國儲能產品出口前兩大目的地是澳洲和美國，訂單量分別約為55吉瓦時和50吉瓦時。此外，出口到沙特、智利和阿聯酋的總量約20吉瓦時；出口到印度、日本、英國和波蘭約10吉瓦時。

*業內人士：部分訂單為合作意向訂單，不等於實際交付量*

　　據《財新》報道，中關村儲能技術聯盟指出，中國鋰電產業鏈全方位出海，電池企業仍是主力；由於儲能項目的使用周期長，電池企業通常會提供數十年的全生命周期運維服務，因此長期服務協議成為「出海」標配，聯合出海的模式也明顯增多。

　　報道稱，也有業內人士提醒，部分儲能企業簽訂的是合作意向訂單，並沒有法律上的約束力，所約定的產品數量並不等於實際交付量，部分上市公司在業績不好的時候，會通過簽意向合同來提振市場信心。實際出口量與戰略框架或合作意向提出的數額或有差距。
《經濟通通訊社23日專訊》

