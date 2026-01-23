  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

23/01/2026 08:41

【車企血戰】車市開年銷量同比跌近三成，機構：優惠政策退坡是主因

摘要
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1月1-18日乘用車零售銷量67.9萬輛，同比降28%
▷ 新能源車銷量31.2萬輛，同比降16%
▷ 2026年新能源車購置稅調至5%，兩新政策補貼範圍縮小

　　據乘聯會1月21日發布的數據，1月1日至18日，全國乘用車零售銷量同比下滑28%，降至67.9萬輛；其中包括新能源汽車31.2萬輛，同比減少16%。在1月22日舉行的研討會上，乘聯會秘書長崔東樹稱，2026年車市環境複雜，上述降幅超出預期。

*「兩新」補貼與購置稅減免政策雙退坡*

　　崔東樹稱，政策切換是車市銷量承壓主因之一。一方面是購置稅優惠政策的調整，2026年起，消費者購買新能源汽車需要繳納5%的購置稅。另一方面，車市「兩新」政策雖然延續到2026年，但實施細則發生重大調整。2025年，主管部門在汽車報廢更新方面採取定額補貼模式；置換更新方面，主管部門劃定補貼上限，實施細則由各地區結合實際制定。2026年「兩新」政策中，兩項補貼均調整為按比例與車價掛鈎，全國執行統一標準。

　　據乘聯會測算，政策變化後，2026年單車平均報廢更新補貼相比2025年減少約二成，置換更新補貼力度下降約三成。此外，2026年政策還提出，2025年1月8日之後過戶的二手車不能申請置換更新補貼，這意味著補貼範圍明顯縮小。

　　崔東樹稱，政策調整後，小微型電動車的銷量將在2026年嚴重收縮，對整體市場施加明顯壓力。已實施兩年的「兩新」政策造成提前消費情況，透支效應會逐步顯現。他還指出，國內消費者購買力總體沒有提升，普通人的消費能力還有所降低，這也會對2026年車市表現帶來較大壓力。

　　在同一活動中，市場調研機構Counterpoint汽車研究負責人Kevin Li指出，2024年和2025年，「兩新」政策為車市帶來超2300萬輛的銷量，意味著政策扶持下的換購需求主導了市場。「這掩蓋了首購或增購需求持續疲軟的情況。」他說。

*國內汽車銷量承壓，海外出口競爭激烈*

　　Counterpoint預計，2026年，國內乘用車市場銷量將錄得3.6%的同比降幅。乘聯會相對樂觀，認為跌幅僅1%。崔東樹稱，2026年車市走勢很可能會「前低後高」，上半年錄得明顯的負增長，三季度跌幅收窄，四季度實現上揚。

　　Kevin Li認為，中國車企將在2026年重點爭奪海外市場，競爭將格外激烈。崔東樹亦認為，中國汽車行業2026年的增量部分將主要依賴出口。他指出，中國汽車在全球市場的競爭力已大幅提升，2026年乘用車出口量增幅將在10%至15%之間。這能夠填平國內零售的負增長，實現行業平穩增長。
《經濟通通訊社23日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬

21/01/2026 19:19

大國博弈

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區