【車企血戰】車市開年銷量同比跌近三成，機構：優惠政策退坡是主因

據乘聯會1月21日發布的數據，1月1日至18日，全國乘用車零售銷量同比下滑28%，降至67.9萬輛；其中包括新能源汽車31.2萬輛，同比減少16%。在1月22日舉行的研討會上，乘聯會秘書長崔東樹稱，2026年車市環境複雜，上述降幅超出預期。



*「兩新」補貼與購置稅減免政策雙退坡*



崔東樹稱，政策切換是車市銷量承壓主因之一。一方面是購置稅優惠政策的調整，2026年起，消費者購買新能源汽車需要繳納5%的購置稅。另一方面，車市「兩新」政策雖然延續到2026年，但實施細則發生重大調整。2025年，主管部門在汽車報廢更新方面採取定額補貼模式；置換更新方面，主管部門劃定補貼上限，實施細則由各地區結合實際制定。2026年「兩新」政策中，兩項補貼均調整為按比例與車價掛鈎，全國執行統一標準。



據乘聯會測算，政策變化後，2026年單車平均報廢更新補貼相比2025年減少約二成，置換更新補貼力度下降約三成。此外，2026年政策還提出，2025年1月8日之後過戶的二手車不能申請置換更新補貼，這意味著補貼範圍明顯縮小。



崔東樹稱，政策調整後，小微型電動車的銷量將在2026年嚴重收縮，對整體市場施加明顯壓力。已實施兩年的「兩新」政策造成提前消費情況，透支效應會逐步顯現。他還指出，國內消費者購買力總體沒有提升，普通人的消費能力還有所降低，這也會對2026年車市表現帶來較大壓力。



在同一活動中，市場調研機構Counterpoint汽車研究負責人Kevin Li指出，2024年和2025年，「兩新」政策為車市帶來超2300萬輛的銷量，意味著政策扶持下的換購需求主導了市場。「這掩蓋了首購或增購需求持續疲軟的情況。」他說。



*國內汽車銷量承壓，海外出口競爭激烈*



Counterpoint預計，2026年，國內乘用車市場銷量將錄得3.6%的同比降幅。乘聯會相對樂觀，認為跌幅僅1%。崔東樹稱，2026年車市走勢很可能會「前低後高」，上半年錄得明顯的負增長，三季度跌幅收窄，四季度實現上揚。



Kevin Li認為，中國車企將在2026年重點爭奪海外市場，競爭將格外激烈。崔東樹亦認為，中國汽車行業2026年的增量部分將主要依賴出口。他指出，中國汽車在全球市場的競爭力已大幅提升，2026年乘用車出口量增幅將在10%至15%之間。這能夠填平國內零售的負增長，實現行業平穩增長。

